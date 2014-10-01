Бывшие пленные террористических организаций ДНР и ЛНР создают Ассоциацию военнопленных, чтобы заниматься освобожденными из плена террористических организаций военными и гражданскими. Об этом сообщила журналист Мария Варфоломеева, которая больше года провела в плену ЛНР.
По ее словам, государство недостаточно заботится о тех, кого освободили из плена, особенно это касается не военных, а гражданских лиц.
- К сожалению, у нас власть очень мало заботится о военнопленных. К сожалению, пока нет никакой комплексной программы, ни статуса бывших пленных. У нас есть, например статус участника боевых действий. Он предусматривает какие-то льготы, компенсации. Но статуса бывших пленных нет. Мы сейчас пытаемся пролоббировать такой закон. Но поскольку у нас официально нет войны, значит, официально не может быть и военнопленных, - сказала она.
Журналистка сообщила, что вместе с другими освобожденными из плена создает общественную организацию, которая будет заниматься такими людьми и оказывать им юридическую и психологическую помощь.
- Сейчас предлагаем внести в Верховную Раду закон, который бы решал этот вопрос. Вместе со мной этими вопросами будут заниматься другие военнопленные. Это Анатолий Поляков, Валерий Макеев, другие люди, с которыми я общаюсь, и которые пытаются решить эту проблему на государственном уровне, - сообщила она.
Источник: ZIK
По ее словам, государство недостаточно заботится о тех, кого освободили из плена, особенно это касается не военных, а гражданских лиц.
- К сожалению, у нас власть очень мало заботится о военнопленных. К сожалению, пока нет никакой комплексной программы, ни статуса бывших пленных. У нас есть, например статус участника боевых действий. Он предусматривает какие-то льготы, компенсации. Но статуса бывших пленных нет. Мы сейчас пытаемся пролоббировать такой закон. Но поскольку у нас официально нет войны, значит, официально не может быть и военнопленных, - сказала она.
Журналистка сообщила, что вместе с другими освобожденными из плена создает общественную организацию, которая будет заниматься такими людьми и оказывать им юридическую и психологическую помощь.
- Сейчас предлагаем внести в Верховную Раду закон, который бы решал этот вопрос. Вместе со мной этими вопросами будут заниматься другие военнопленные. Это Анатолий Поляков, Валерий Макеев, другие люди, с которыми я общаюсь, и которые пытаются решить эту проблему на государственном уровне, - сообщила она.
Источник: ZIK
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