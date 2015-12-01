В Национальной полиции появится новое специальное подразделение, задачей которого будет бороться с преступлениями в сфере внешней трудовой миграции.
Об этом шла речь во время рабочей встречи руководства Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины (ДБПСТЛ) с представителями Посольства США в Украине, сообщает ОК ГУ Нацполиции Украины.
Как отметил начальник ДБПСТЛ Артем Крищенко, это позволит повысить уровень безопасности украинцев, которые работают за рубежом и могут попасть в сети злоумышленников.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области создали группы реагирования патрульной полиции.
Читайте также: Запорожским патрульным угрожают оружием каждый день.
Об этом шла речь во время рабочей встречи руководства Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины (ДБПСТЛ) с представителями Посольства США в Украине, сообщает ОК ГУ Нацполиции Украины.
Как отметил начальник ДБПСТЛ Артем Крищенко, это позволит повысить уровень безопасности украинцев, которые работают за рубежом и могут попасть в сети злоумышленников.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области создали группы реагирования патрульной полиции.
Читайте также: Запорожским патрульным угрожают оружием каждый день.
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