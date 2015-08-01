Реформирование всех системных составляющих государства было одним из основных требований к новой власти. 2016 год не стал исключением.
Работа над некоторыми реформами формально завершена, еще ряд дорабатываются и требуют принятия необходимых законов.
В частности, в этом году Кабмин принял концепцию реформы здравоохранения и утвердил предложения касательно реформирования средней школы. Это долгосрочные программы. Первые изменения в рамках этих процессов мы должны увидеть в 2017 году.
ТОП реформ уходящего года:
Реформа правоохранительных органов
Эта сфера реформирования для 40% украинцев является первой по важности. Несмотря на то, что Национальная полиция запустилась полтора года назад, процесс обновления рядов правоохранителей близится к концу только сейчас. Целью переформатирования милиции в полицию было деполитизация и, так сказать, переход на сервисный характер работы органов. Но, несмотря на подъем доверия в обществе к "моей новой полиции", недостатков осталось много.
От руководства МВД не единожды звучали заявления, что реформа внутренних органов будет означать гораздо больше, чем смена вывески и униформы. Факты же говорят об обратном.
Этим летом админсуды заслушали ряд апелляций касательно решений аттестационной комиссии, и большая часть милиционеров смогла восстановиться на должностях. То есть, несмотря на заваленный конкурс, стать копами. Кроме того, приблизительно в то же время представители общественности в знак протеста вышли из состава аттестационных комиссий.
Кроме перемен в МВД, стоит вспомнить и реформу прокуратуры. Необходимые законы приняты, но процесс стопорится. Во многом из-за сопротивления "старых кадров". Уже через год прокуратура должна лишиться функций общего надзора, передать функцию досудебного расследования новому органу — Государственному бюро расследований. При этом, ГБР все еще не создано (на руководящие должности продолжается конкурс), органы прокурорского самоуправления сохраняют высокую лояльность к генеральному прокурору. Получение ими полномочий отсрочили до 15 апреля 2017 года. А, согласно данным Реанимационного пакета реформ, 84% бывших руководителей прокуратур сохранили свои кресла.
Реформа госзакупок
Внедрение системы ProZorro стало основной частью реформы. Это система электронных торгов, которая позволяет отслеживать весь процесс покупки госорганами товаров и услуг. С 1 августа 2016 года ее использование стало обязательным по всей территории страны для структур, которые используют средства налогоплательщиков. По оценкам заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова (и по совместительству инициатора внедрения этой системы) на лето 2016 года общая сумма экономии составила 2,6 млрд гривен.
Однако, некоторые эксперты говорят, что экономия скорее "дутая", ведь на аукцион выставляются "лоты" по завышенной цене, а побеждает тот, кто предложил наименьшую цену.
Антикоррупционная реформа
Эту реформу 56% населения считает самой важной. В ее рамках, кроме прочего, было создано два органа — Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура. Первое проводит досудебное следствие против коррумпированных чиновников, второе производит государственное обвинение. При этом, все эти дела должен рассматривать Высший антикоррупционный суд, который впрочем пока не создан.
Здесь тоже стоит вспомнить о существующем только на бумаге ГБР, которое должно расследовать преступления полиции, судей и чиновников (кроме коррупционных). Однако все тоже идет не гладко. ГПУ и НАБУ ведут войну, не передаются дела в САП.
Также осенью вся страна увидела запуск системы электронного декларирования. Этот процесс курирует Нацагенство по вопросам предотвращения коррупции. Последний орган не имеет следственных полномочий, по факту проверки деклараций уголовные производства открывало НАБУ. Впрочем говорить о результатах пока рано, большинство производств инициированных НАБУ не так давно начали передавать в суды.
Судебная реформа
Можно смело утверждать, что 2016 год прошел под эгидой реформирования судов. Стоит отметить, что доверие к украинским судам в обществе, по данным социсследований, очень низкое. Только 5−10% населения доверительно относится к судебной власти.
В феврале в первом чтении депутаты проголосовали за изменения в Конституцию. Летом Рада проголосовала 355 голосами за обновленный Основной закон в части правосудия. В "ночь бюджета" парламент поддержал закон о Высшей раде правосудия. Согласно новопринятым документам судьи должны стать более независимыми (в том числе из-за повышения зарплаты), избираться только по конкурсу. При этом неприкосновенность служителей Фемиды будет ограничена — их можно задерживать в двух случаях. По согласию Высшего совета правосудия в связи с уголовным или административным правонарушением, а также во время или сразу после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.
Кроме этого, должен заработать отдельный Высший антикоррупционный суд, который будет рассматривать дела от Национального антикоррупционного бюро, и еще один новый суд — Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности.
Но реформа судов — дело длительное. Основные результаты намечены на следующий год. Из видимых уже сейчас можно назвать начало конкурса на должность судей Верховного суда. Но и здесь есть свои вопросы.
Энергетическая реформа
2016 год, в контексте энергетики, запомнился всем как год повышения коммунальных тарифов. Они выросли после решения правительства с 1 мая этого года установить единую цену на газ — почти 6,9 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Она на 100% соответствует паритету стоимости импортного газа, уверяли в Кабмине.
Кроме того, регулятор — Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере коммунальных услуг — установила цену на уголь по формуле "Роттердам+" (даже отечественный уголь покупают по цене заграничного). Из-за этого население также стало платить больше за тепло. Целью реформы энергетики является сокращение внутреннего энергопотребления и рост добычи собственных энергоресурсов.
При этом, большинство украинцев имеют право на субсидию, а это, утверждают эксперты, не стимулирует сокращение энергопотребления. Кроме того, такая ситуация препятствует реформе.
Читайте также: Названа самая популярная среди украинцев реформа.
Источник: Realist
Работа над некоторыми реформами формально завершена, еще ряд дорабатываются и требуют принятия необходимых законов.
В частности, в этом году Кабмин принял концепцию реформы здравоохранения и утвердил предложения касательно реформирования средней школы. Это долгосрочные программы. Первые изменения в рамках этих процессов мы должны увидеть в 2017 году.
ТОП реформ уходящего года:
Реформа правоохранительных органов
Эта сфера реформирования для 40% украинцев является первой по важности. Несмотря на то, что Национальная полиция запустилась полтора года назад, процесс обновления рядов правоохранителей близится к концу только сейчас. Целью переформатирования милиции в полицию было деполитизация и, так сказать, переход на сервисный характер работы органов. Но, несмотря на подъем доверия в обществе к "моей новой полиции", недостатков осталось много.
От руководства МВД не единожды звучали заявления, что реформа внутренних органов будет означать гораздо больше, чем смена вывески и униформы. Факты же говорят об обратном.
Этим летом админсуды заслушали ряд апелляций касательно решений аттестационной комиссии, и большая часть милиционеров смогла восстановиться на должностях. То есть, несмотря на заваленный конкурс, стать копами. Кроме того, приблизительно в то же время представители общественности в знак протеста вышли из состава аттестационных комиссий.
Кроме перемен в МВД, стоит вспомнить и реформу прокуратуры. Необходимые законы приняты, но процесс стопорится. Во многом из-за сопротивления "старых кадров". Уже через год прокуратура должна лишиться функций общего надзора, передать функцию досудебного расследования новому органу — Государственному бюро расследований. При этом, ГБР все еще не создано (на руководящие должности продолжается конкурс), органы прокурорского самоуправления сохраняют высокую лояльность к генеральному прокурору. Получение ими полномочий отсрочили до 15 апреля 2017 года. А, согласно данным Реанимационного пакета реформ, 84% бывших руководителей прокуратур сохранили свои кресла.
Реформа госзакупок
Внедрение системы ProZorro стало основной частью реформы. Это система электронных торгов, которая позволяет отслеживать весь процесс покупки госорганами товаров и услуг. С 1 августа 2016 года ее использование стало обязательным по всей территории страны для структур, которые используют средства налогоплательщиков. По оценкам заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова (и по совместительству инициатора внедрения этой системы) на лето 2016 года общая сумма экономии составила 2,6 млрд гривен.
Однако, некоторые эксперты говорят, что экономия скорее "дутая", ведь на аукцион выставляются "лоты" по завышенной цене, а побеждает тот, кто предложил наименьшую цену.
Антикоррупционная реформа
Эту реформу 56% населения считает самой важной. В ее рамках, кроме прочего, было создано два органа — Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура. Первое проводит досудебное следствие против коррумпированных чиновников, второе производит государственное обвинение. При этом, все эти дела должен рассматривать Высший антикоррупционный суд, который впрочем пока не создан.
Здесь тоже стоит вспомнить о существующем только на бумаге ГБР, которое должно расследовать преступления полиции, судей и чиновников (кроме коррупционных). Однако все тоже идет не гладко. ГПУ и НАБУ ведут войну, не передаются дела в САП.
Также осенью вся страна увидела запуск системы электронного декларирования. Этот процесс курирует Нацагенство по вопросам предотвращения коррупции. Последний орган не имеет следственных полномочий, по факту проверки деклараций уголовные производства открывало НАБУ. Впрочем говорить о результатах пока рано, большинство производств инициированных НАБУ не так давно начали передавать в суды.
Судебная реформа
Можно смело утверждать, что 2016 год прошел под эгидой реформирования судов. Стоит отметить, что доверие к украинским судам в обществе, по данным социсследований, очень низкое. Только 5−10% населения доверительно относится к судебной власти.
В феврале в первом чтении депутаты проголосовали за изменения в Конституцию. Летом Рада проголосовала 355 голосами за обновленный Основной закон в части правосудия. В "ночь бюджета" парламент поддержал закон о Высшей раде правосудия. Согласно новопринятым документам судьи должны стать более независимыми (в том числе из-за повышения зарплаты), избираться только по конкурсу. При этом неприкосновенность служителей Фемиды будет ограничена — их можно задерживать в двух случаях. По согласию Высшего совета правосудия в связи с уголовным или административным правонарушением, а также во время или сразу после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.
Кроме этого, должен заработать отдельный Высший антикоррупционный суд, который будет рассматривать дела от Национального антикоррупционного бюро, и еще один новый суд — Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности.
Но реформа судов — дело длительное. Основные результаты намечены на следующий год. Из видимых уже сейчас можно назвать начало конкурса на должность судей Верховного суда. Но и здесь есть свои вопросы.
Энергетическая реформа
2016 год, в контексте энергетики, запомнился всем как год повышения коммунальных тарифов. Они выросли после решения правительства с 1 мая этого года установить единую цену на газ — почти 6,9 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Она на 100% соответствует паритету стоимости импортного газа, уверяли в Кабмине.
Кроме того, регулятор — Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере коммунальных услуг — установила цену на уголь по формуле "Роттердам+" (даже отечественный уголь покупают по цене заграничного). Из-за этого население также стало платить больше за тепло. Целью реформы энергетики является сокращение внутреннего энергопотребления и рост добычи собственных энергоресурсов.
При этом, большинство украинцев имеют право на субсидию, а это, утверждают эксперты, не стимулирует сокращение энергопотребления. Кроме того, такая ситуация препятствует реформе.
Читайте также: Названа самая популярная среди украинцев реформа.
Источник: Realist
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