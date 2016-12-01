Новый год уже не за горами и самое время подумать о подарках для родных, близких, друзей и коллег.
Новый Год уже совсем скоро, но многие украинцы еще не успели купить подарки, а оставили их приобретение на последний момент, но и сейчас вы еще можете успеть прикупить что-то интересное. Есть оригинальные идеи, стоимость которых не превысит 200 гривен! Главное, не теряйте даром последние дни и бегом по магазинам!
В стиле 90-х
Для адептов моды 90-х сделайте акцент на деталях, например, нашивки для одежды или крутые значки могут стать для них отличными подарками или приятным дополнением, которое согреет душу.
Цена таких изделий варьируется от 50 до 170 грн/шт.
Необычная 3D маска
Интересным подарком станет новомодная 3D маска или настенный декор в виде животных, чтобы добавить Новогодней ночи больше веселья и волшебства.
Цена таких изделий варьируется от 75 до 300 грн/шт.
Старинные украшения
Если же вы ищите подарок для девушки со вкусом и любовью к ретро, обрадуйте ее старинными украшениями. Это вещи с историей и своим характером. Выбирайте, украшения из сундука наших бабушек или броши из Америки?
Цена таких изделий варьируется от 100 грн/шт.
Необычная посуда
Для любителей поесть и выпить лучшими подарками станет посуда! При этом не зацикливайтесь на консервативных вариантах с маками и тюльпанами, выберите что-то оригинальное и необычное.
Цена таких изделий варьируется от 75 до 200 грн/шт.
Для мужчин
Если с девушками еще можно разобраться, то, что же дарить сильному полу, кроме носков и пенки для бритья, – это целая история. Тогда выберите для него коллекционные пластинки, старинные портсигары или бриолин.
Цена таких изделий: пластинки от 30 грн., бриолин 150 грн./шт, портсигары – от 200 грн. и нескучные носки от 60 грн.
Друзьям с детьми
Что дарить друзьям с детками, "у них же все есть"? Не стоит дарить миллионную мягкую игрушку или серебряную ложку, инкрустированную камнями.
Лучше выберите милые подарки, которые принесут не только радость, но и пользу малышу и его родителям. Стильный олень и веселые лейкопластыри.
Цена таких изделий варьируется от 150 до 200 грн/шт.
Универсальный подарок
Есть подарок, который подходит для всех. Бабушкам и дедушкам, бизнесменам и стартаперам, девушкам и парням, жене, другу, папе, маме, внучатой племяннице – всем!
Это "Время айтишника"! Это как муж на час, только к вам приходит айтишник и помогает вернуть к жизни ваши гаджеты.
Оплата за время со специалистом – 69 грн/час
Источник: Segodnya.ua
Новый Год уже совсем скоро, но многие украинцы еще не успели купить подарки, а оставили их приобретение на последний момент, но и сейчас вы еще можете успеть прикупить что-то интересное. Есть оригинальные идеи, стоимость которых не превысит 200 гривен! Главное, не теряйте даром последние дни и бегом по магазинам!
В стиле 90-х
Для адептов моды 90-х сделайте акцент на деталях, например, нашивки для одежды или крутые значки могут стать для них отличными подарками или приятным дополнением, которое согреет душу.
Цена таких изделий варьируется от 50 до 170 грн/шт.
Необычная 3D маска
Интересным подарком станет новомодная 3D маска или настенный декор в виде животных, чтобы добавить Новогодней ночи больше веселья и волшебства.
Цена таких изделий варьируется от 75 до 300 грн/шт.
Старинные украшения
Если же вы ищите подарок для девушки со вкусом и любовью к ретро, обрадуйте ее старинными украшениями. Это вещи с историей и своим характером. Выбирайте, украшения из сундука наших бабушек или броши из Америки?
Цена таких изделий варьируется от 100 грн/шт.
Необычная посуда
Для любителей поесть и выпить лучшими подарками станет посуда! При этом не зацикливайтесь на консервативных вариантах с маками и тюльпанами, выберите что-то оригинальное и необычное.
Цена таких изделий варьируется от 75 до 200 грн/шт.
Для мужчин
Если с девушками еще можно разобраться, то, что же дарить сильному полу, кроме носков и пенки для бритья, – это целая история. Тогда выберите для него коллекционные пластинки, старинные портсигары или бриолин.
Цена таких изделий: пластинки от 30 грн., бриолин 150 грн./шт, портсигары – от 200 грн. и нескучные носки от 60 грн.
Друзьям с детьми
Что дарить друзьям с детками, "у них же все есть"? Не стоит дарить миллионную мягкую игрушку или серебряную ложку, инкрустированную камнями.
Лучше выберите милые подарки, которые принесут не только радость, но и пользу малышу и его родителям. Стильный олень и веселые лейкопластыри.
Цена таких изделий варьируется от 150 до 200 грн/шт.
Универсальный подарок
Есть подарок, который подходит для всех. Бабушкам и дедушкам, бизнесменам и стартаперам, девушкам и парням, жене, другу, папе, маме, внучатой племяннице – всем!
Это "Время айтишника"! Это как муж на час, только к вам приходит айтишник и помогает вернуть к жизни ваши гаджеты.
Оплата за время со специалистом – 69 грн/час
Источник: Segodnya.ua
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