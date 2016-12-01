Автобус "Сетра" врезался в стоящий "ПАЗ", слетел с дороги и въехал в стену придорожного магазина.
Во время аварии пострадал пассажир автобуса "ПАЗ". 22-летний житель Славянска получил легкие телесные повреждения.
Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают причины и подробности ДТП, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.
Как писала "Индустриалка", названы самые опасные дороги в Украине.
Во время аварии пострадал пассажир автобуса "ПАЗ". 22-летний житель Славянска получил легкие телесные повреждения.
Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают причины и подробности ДТП, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.
Как писала "Индустриалка", названы самые опасные дороги в Украине.
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