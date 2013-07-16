С начала года в Украине произошло 138 тыс. 261 ДТП, в 23 тыс. 506 из которых пострадали люди.
Всего в этом году погибли три тысячи украинцев, еще 30 тысяч получили телесные повреждения.
Для сравнения, за 11 месяцев прошлого года цифра была в 119 тысяч 175 аварий.
В среднем, на дорогах Украины каждые четыре минуты происходит ДТП. Наибольшее их количество зарегистрировано в Киеве - почти 39 тысяч аварий. Более 10 тысяч ДТП произошло в этом году На Днепропетровщине, Харьковщине и в Одесской области.
Самыми опасными трассами признаны Киев-Чоп (553 ДТП), Киев-Одесса (236 ДТП) и Киев-Харьков-Довжанский (218).
Среди основных причин ДТП в нашей стране - нарушение скоростного режима, нарушение правил маневрирования, управление в нетрезвом состоянии и нарушение ПДД пешеходами.
Как писала "Индустриалка", Киев попал в ТОП самых опасных городов Европы.
Читайте также: Запорожские патрульные разбили 12 машин.
Источник: Autocentre.ua
Всего в этом году погибли три тысячи украинцев, еще 30 тысяч получили телесные повреждения.
Для сравнения, за 11 месяцев прошлого года цифра была в 119 тысяч 175 аварий.
В среднем, на дорогах Украины каждые четыре минуты происходит ДТП. Наибольшее их количество зарегистрировано в Киеве - почти 39 тысяч аварий. Более 10 тысяч ДТП произошло в этом году На Днепропетровщине, Харьковщине и в Одесской области.
Самыми опасными трассами признаны Киев-Чоп (553 ДТП), Киев-Одесса (236 ДТП) и Киев-Харьков-Довжанский (218).
Среди основных причин ДТП в нашей стране - нарушение скоростного режима, нарушение правил маневрирования, управление в нетрезвом состоянии и нарушение ПДД пешеходами.
Как писала "Индустриалка", Киев попал в ТОП самых опасных городов Европы.
Читайте также: Запорожские патрульные разбили 12 машин.
Источник: Autocentre.ua
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