Самой популярной у туристов со всего мира достопримечательностью Украины был признан Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Харькове.
Эксперты компании скидочных купонов Vouchercloud составили карту наиболее привлекательных для путешественников мест в каждой из стран.
В США самым популярным у отдыхающих стал Центральный парк в Нью-Йорке.
Во Франции зарубежные гости активнее всего интересуются музеем изобразительных искусств д’Орсе (Париж), в Великобритании — музеем фильмов о Гарри Поттере (Лондон).
В Турции у туристов наибольшим вниманием пользуется собор Айя-София в Стамбуле.
Участок Великой Китайской стены Мутяньюй оказался лидером среди достопримечательностей КНР.
Главной достопримечательностью России признан Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, Белоруссии — Брестская крепость.
Источник: Hyser
Эксперты компании скидочных купонов Vouchercloud составили карту наиболее привлекательных для путешественников мест в каждой из стран.
В США самым популярным у отдыхающих стал Центральный парк в Нью-Йорке.
Во Франции зарубежные гости активнее всего интересуются музеем изобразительных искусств д’Орсе (Париж), в Великобритании — музеем фильмов о Гарри Поттере (Лондон).
В Турции у туристов наибольшим вниманием пользуется собор Айя-София в Стамбуле.
Участок Великой Китайской стены Мутяньюй оказался лидером среди достопримечательностей КНР.
Главной достопримечательностью России признан Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, Белоруссии — Брестская крепость.
Источник: Hyser
- Просмотров: 15489
Похожие новости