В этом заведении круглосуточно находятся около 50 детей и 20 человек персонала.Как установили спасатели, в подвальном помещении здания произошло короткое замыкание кабельного хозяйства в электрическом щите. Горел силовой электрокабель. Огонь был ликвидирован спасателями за помощью порошковых огнетушителей.В результате горения полимерных материалов кабельного , первый этаж помещения заполнил едкий дым, токсичность которого угрожала жизни и здоровью малышей, поэтому спасатели срочно эвакуировали всех, кто находился в опасной зоне. Спасатели вместе с сотрудниками администрации объекта на руках перенесли в другой корпус 33 ребенка и вывели 7 человек персонала, эвакуировали также личные и спальные принадлежности, детские кровати и другое имущество.Чтобы обеспечить временное освещение заведения и возможность питания детей спасатели организовали подачу электроэнергии от мобильных электростанций, которые есть на вооружении подразделений ГСЧС. Аварийные службы города и области проводят восстановительные работы.Источник: ГСЧС Украины