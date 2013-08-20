В то же время не стоит верить слухам о том, что если не использовать в полном объеме газ, воду и другие коммунальные услуги, на которые назначено субсидию, то в конце года придется доплатить. Это миф. Если семья использовала меньше, чем установлено социальным нормативом, в следующем месяце она имеет законное право на то, чтобы сэкономленные средства были зачислены в счет следующих платежей, в том числе обязательной платы за коммуналку.Скажем, в декабре обязательный платеж составляет 1000 гривен за социальной нормой 400 кубов газа, а фактически использовано только 300 кубов. Остаток – стоимость 100 кубов – можно использовать в следующем месяце. При этом, не нужно никому ничего сообщать – эти суммы поставщиками коммунальных услуг должны указываться в платежке как переплата (с минусом).Во всех остальных случаях граждане, которые пользуются правительственной скидкой на оплату коммунальных услуг – субсидией, обязаны ежемесячно оплачивать свою обязательную долю расходов на оплату этих услуг. В случае, когда стоимость фактически использованной услуги меньше, чем обязательный платеж по субсидии, семьи имеют право оплачивать фактическую стоимость использованной электроэнергии, газа или воды. То есть, что потребили, за то заплатили, не учитывая субсидии.Поставщики услуг обязаны отражать размер субсидии или переплату – сэкономленную субсидию – в коммунальных счетах. Это предусмотрено законодательством по соблюдению правил поставки и расчеты услуг. Если исполнитель жилищно-коммунальной услуги " игнорирует " сэкономленную субсидию и начисляет иначе, он нарушает действующее законодательство (постановление КМУ № 848 " Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива " ).В случае нарушения таких прав, украинцы могут обращаться с жалобами к руководителям органов власти на местах или органов местного самоуправления. Там помогут урегулировать ситуацию с неправомерным начислением средств в случае, если на счете домохозяйства числится сэкономленная субсидия.Источник: Правительственный портал