Юрист Всеукраинского благотворительного фонда "Горение" Алена Манько разобралась - что изменилось в работе РАГС для переселенцев.Первое и главное: отныне граждане, которые проживают на временно оккупированной территории Украины или переселились из нее, могут получить все виды услуг государственной регистрации в отделении РАГС по месту обращения. То-есть, не по месту жительства или расположения суда, в который обратился заявитель, а в любом РАГС страны.При отсутствии оснований для государственной регистрации рождения - необходимых документов, выданных должным образом на неоккупированной территории Украины - она проводится только на основании решения суда об установлении факта рождения.Для рассмотрения соответствующего дела в суде, РАГС по просьбе заявителя составляет письменный отказ в проведении государственной регистрации рождения, в котором излагает причины невозможности проведения такой регистрации.Отказ вместе с заявлением и другими документами следует подавать в суд. В заявлении - указать данные о дате и месте рождения ребенка и сведения об отце ребенка.Государственная регистрация рождения на основании решения суда проводится:отделом РАГС по месту принятия решения суда в день поступления копии такого решения. Свидетельство о рождении оформляется и выдается лицу, которое было заявителем в суде;любым отделом РАГС в день предъявления решения. Предъявить решение может заявитель или другой законный представитель ребенка.При отсутствии оснований для государственной регистрации смерти - необходимых документов, выданных должным образом на неоккупированной территории Украины - она проводится на основании решения суда об объявлении лица умершим и решения суда об установлении факта смерти в определенное время.Для рассмотрения судом дела об установлении факта смерти, отдел РАГС по просьбе заявителя составляет письменный отказ в проведении государственной регистрации смерти, в котором излагает причины невозможности проведения такой регистрации.Государственная регистрация смерти лица, объявленного судом умершим, производится РАГС:по решению, направленному судом, после вступления в законную силу;или по заявлению лиц, которые были заявителями при рассмотрении дела в суде, а также наследников.В случае направления судом решения об установлении факта смерти на временно оккупированной территории Украины в отдел РАГС, государственная регистрация смерти производится без всякого обращения. Свидетельство о смерти оформляется и выдается заявителю при его обращении в орган РАГС.