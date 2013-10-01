Британцы выбрали самые дешевые для путешествия места: рейтинг возглавил украинский город.
Британское туристическое агентство Mondono подготовила рейтинг самых дешевых туристических городов мира, которые компания рекомендует посетить в следующем году.
Учитывали стоимость проезда, питания и алкоголя, а также проживание в гостинице.
На первом месте оказалась культурная столица Украины – Львов. Среднюю стоимость проживания эксперты оценили в 31,27 долларов в сутки.
Второе место занимает Приштина (Сербия) – средняя стоимость проживания составляет 64,12 долларов
София (Болгария) - на третьем месте, стоимость проживания составляет 70,46 долларов.
Источник: 24.
Британское туристическое агентство Mondono подготовила рейтинг самых дешевых туристических городов мира, которые компания рекомендует посетить в следующем году.
Учитывали стоимость проезда, питания и алкоголя, а также проживание в гостинице.
На первом месте оказалась культурная столица Украины – Львов. Среднюю стоимость проживания эксперты оценили в 31,27 долларов в сутки.
Второе место занимает Приштина (Сербия) – средняя стоимость проживания составляет 64,12 долларов
София (Болгария) - на третьем месте, стоимость проживания составляет 70,46 долларов.
Источник: 24.
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