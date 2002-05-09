В столице во Дворце Спорта прошли соревнования "Игры Героев" по "Crossfit" среди участников АТО.
Это всеукраинские соревнования по "Crossfit" для раненых воинов АТО и людей с инвалидностью, главной целью которых была психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация героев АТО. Участники на личном примере стремились показать другим людям с инвалидностью, что им под силу вернуться к полноценной жизни.
"Примером для меня являются многие из ребят, которые сегодня здесь присутствуют и участвуют в играх рядом со мной. Также, мне очень приятно, когда ко мне также подходят и говорят, что я являюсь примером для других. Это, наверное, и мотивирует не сдаваться и двигаться вперед", - сказал участник АТО, спортсмен Юрий Дмитренко.
Около полусотни участников из разных областей Украины.сражались в поднятии штанги, велотреке и отжиманиях и других соревнованиях
Источник: УНН.
Это всеукраинские соревнования по "Crossfit" для раненых воинов АТО и людей с инвалидностью, главной целью которых была психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация героев АТО. Участники на личном примере стремились показать другим людям с инвалидностью, что им под силу вернуться к полноценной жизни.
"Примером для меня являются многие из ребят, которые сегодня здесь присутствуют и участвуют в играх рядом со мной. Также, мне очень приятно, когда ко мне также подходят и говорят, что я являюсь примером для других. Это, наверное, и мотивирует не сдаваться и двигаться вперед", - сказал участник АТО, спортсмен Юрий Дмитренко.
Около полусотни участников из разных областей Украины.сражались в поднятии штанги, велотреке и отжиманиях и других соревнованиях
Источник: УНН.
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