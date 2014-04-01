Андрей Закутный из Мукачево - неизлечимо болен. Мальчик страдает гемофилией Б, то есть - у него не сворачивается кровь, поэтому каждая травма для ребенка может стать роковой.
Однако он даже не думает жить, как тепличное растение, в перинах и на диванах у мамы, а все время стремится развиваться и совершенствоваться.
Андрей Закутный примет участие в экологическом проекте под названием "Сохраним Карпаты вместе".
Проект предусматривает 350-километровый переход на лыжах от Мукачево до Коломыи.
Маршрут: Славское - Межгорье - Усть-Черная.
Цель проекта: привлечение внимания общества к варварского уничтожения карпатских лесов и помощь Андрею.
Стартует проект в Мукачево 28 декабря в 10:00 часов.
Источник: Новини Закарпаття.
Однако он даже не думает жить, как тепличное растение, в перинах и на диванах у мамы, а все время стремится развиваться и совершенствоваться.
Андрей Закутный примет участие в экологическом проекте под названием "Сохраним Карпаты вместе".
Проект предусматривает 350-километровый переход на лыжах от Мукачево до Коломыи.
Маршрут: Славское - Межгорье - Усть-Черная.
Цель проекта: привлечение внимания общества к варварского уничтожения карпатских лесов и помощь Андрею.
Стартует проект в Мукачево 28 декабря в 10:00 часов.
Источник: Новини Закарпаття.
- Просмотров: 46
Похожие новости