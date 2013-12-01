По словам водителя Шевроле, когда он начал собираться поворачивать на Черновола, он услышал удар от которого его авто отбросило вперед. Мужчина остановил свое авто через несколько десятков метров.
По предварительным данным, девушка на автомобиле БМВ хотела обогнать его.
Скорее всего, после удара с Шевроле девушка резко выкрутила руль вправо, в результате чего автомобиль вылетел с проезжей части на тротуар, сбил мужчину, после чего протаранил три автомобиля.
Прибывшая на место ДТП скорая госпитализировала мужчину с травмой колена, ссадинами и ушибами.
Девушке-водителю БМВ на вид 20-25 лет. От комментариев отказалась.
По одной из версий - пешеход вышел на дорогу, что бы словить попутный автомобиль.
Источник: Еспресо.ТВ.
По предварительным данным, девушка на автомобиле БМВ хотела обогнать его.
Скорее всего, после удара с Шевроле девушка резко выкрутила руль вправо, в результате чего автомобиль вылетел с проезжей части на тротуар, сбил мужчину, после чего протаранил три автомобиля.
Прибывшая на место ДТП скорая госпитализировала мужчину с травмой колена, ссадинами и ушибами.
Девушке-водителю БМВ на вид 20-25 лет. От комментариев отказалась.
По одной из версий - пешеход вышел на дорогу, что бы словить попутный автомобиль.
Источник: Еспресо.ТВ.
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