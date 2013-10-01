Сегодня утром, около 11 часов, на Одесской трассе из-за сложных дорожных условий (гололед, туман) произошло столкновение около 10 автомобилей, среди которых как легковые, так и грузовики.
Один из автомобилей вылетел с трассы и оказался на поле, за обочиной.
Подробности аварии уточняются. ДТП произошло в 80 км от Одессы, недалеко от Червонознаменки.
Как сообщают очевидцы, образовался грандиозный затор более 20 километров.
Источник: dtp.kiev.
Один из автомобилей вылетел с трассы и оказался на поле, за обочиной.
Подробности аварии уточняются. ДТП произошло в 80 км от Одессы, недалеко от Червонознаменки.
Как сообщают очевидцы, образовался грандиозный затор более 20 километров.
Источник: dtp.kiev.
- Просмотров: 55
Похожие новости