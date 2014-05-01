На сайте Президента зарегистрирована петиция с предложением ввести развитие английского языка среди граждан на уровне украинского.
Соответствующая петиция зарегистрирована сегодня, 24 декабря 2016 года. Автором стал Мелентьев Руслан Юрьевич.
"Английский язык - второй национальный. Ввести всестороннее развитие английского языка среди граждан на уровне украинского. Преподавание на всех уровнях образования, телевидения, документоводства и всего другого должно быть и на английском", - говорится в тексте обращения.
Источник: Вголос.
Соответствующая петиция зарегистрирована сегодня, 24 декабря 2016 года. Автором стал Мелентьев Руслан Юрьевич.
"Английский язык - второй национальный. Ввести всестороннее развитие английского языка среди граждан на уровне украинского. Преподавание на всех уровнях образования, телевидения, документоводства и всего другого должно быть и на английском", - говорится в тексте обращения.
Источник: Вголос.
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