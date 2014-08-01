Светлодарск и Торецк подверглись обстрелам ночью пятницы 23 декабря. Снаряды оккупантов попадали в заборы, личный автотранспорт, дома жителей.
Один из боеприпасов террористов разорвался у многоэтажного жилого дома, оставив жильцов в сильные морозы без окон в квартирах.
"Осколки попали в служебный автомобиль полиции. Информации о жертвах и пострадавших нет", - говорится в сообщении полиции.
Открыты уголовные производства по статье 258 "Теракт" УК Украины.
Источник: Диалог.
Один из боеприпасов террористов разорвался у многоэтажного жилого дома, оставив жильцов в сильные морозы без окон в квартирах.
"Осколки попали в служебный автомобиль полиции. Информации о жертвах и пострадавших нет", - говорится в сообщении полиции.
Открыты уголовные производства по статье 258 "Теракт" УК Украины.
Источник: Диалог.
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