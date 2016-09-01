Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.Заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев заявил, что сейчас готовится изменение формы для публичной службы полиции - патрульная служба, участковые инспекторы, ювенальная полиция, дежурные службы, работники специальных подразделений, которые обеспечивают охрану общественного порядка.По словам Бушуева, финансирование перехода для всего личного состава Нацполиции будет стоить Украине более миллиарда гривен. Но заместитель Трояна отмечает, что из государственного бюджета на форменную одежду в 2016 году было выделено всего около 100 млн грн.