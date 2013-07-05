В селе Зубрица (Турковский район Львовской области) зубры из Национального парка "Сколовские Бескиды" устроили пиршество – они поедали сено из стогов, которое крестьяне заготовили для собственного скота.
По сообщению газеты Експрес, попытки сотрудников охраны парка отогнать зверей от сена были тщетными – один из норовистых самцов остался на окраине села. Через некоторое время животное все-таки ушло в лес, однако сотрудники парка считают, что он может скоро вернуться.
"В этом нет ничего удивительного. Снежный покров очень грубый. Животному трудно идти. Поэтому наблюдается такая миграция", - объяснил поведение зубров ведущий инженер парка Владимир Пищальник.
Он напоминает жителям сел, что животных лучше не дразнить и к ним не приближаться.
Источник: РБК-Украина.
По сообщению газеты Експрес, попытки сотрудников охраны парка отогнать зверей от сена были тщетными – один из норовистых самцов остался на окраине села. Через некоторое время животное все-таки ушло в лес, однако сотрудники парка считают, что он может скоро вернуться.
"В этом нет ничего удивительного. Снежный покров очень грубый. Животному трудно идти. Поэтому наблюдается такая миграция", - объяснил поведение зубров ведущий инженер парка Владимир Пищальник.
Он напоминает жителям сел, что животных лучше не дразнить и к ним не приближаться.
Источник: РБК-Украина.
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