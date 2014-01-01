В декабре 2016 года счастливыми или скорее счастливыми себя чувствовали 54% жителей Украины.
Еще 25% опрошенных чувствовали себя частично счастливыми, частично нет, и 19% - несчастными или скорее не счастливыми.
Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), ощущение счастья зависит от многих факторов, в том числе социально-демографических аспектов, качества жизни, социальной среды и тому подобное.
Результаты же опроса свидетельствуют, что молодые люди в целом более счастливы, чем старшие, и с повышением возраста уровень счастья падает.
Кроме этого, чем выше уровень благосостояния, тем больше людей чувствуют себя счастливыми. Так, среди самых бедных (не хватает на еду) счастливыми себя назвали 40%, среди малообеспеченных (хватает только на еду) таких половина, среди людей со средним доходом (хватает на еду, одежду, могут немного откладывать) - 68%, среди людей с доходом выше среднего (могут покупать дорогие вещи) - 85%.
Также относительно менее счастливыми пока являются жители восточных областей: в декабре 2016г в западных областях счастливыми чувствовали себя 59%, в центральных - 50%, в южных областях - 60%, тогда как на Востоке страны - 44%. "То есть война со всеми ее последствиями является весомым фактором, оказывающим несчастными жителей восточных областей Украины", - подытоживают социологи.
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Источник: Интерфакс-Украина
Еще 25% опрошенных чувствовали себя частично счастливыми, частично нет, и 19% - несчастными или скорее не счастливыми.
Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), ощущение счастья зависит от многих факторов, в том числе социально-демографических аспектов, качества жизни, социальной среды и тому подобное.
Результаты же опроса свидетельствуют, что молодые люди в целом более счастливы, чем старшие, и с повышением возраста уровень счастья падает.
Кроме этого, чем выше уровень благосостояния, тем больше людей чувствуют себя счастливыми. Так, среди самых бедных (не хватает на еду) счастливыми себя назвали 40%, среди малообеспеченных (хватает только на еду) таких половина, среди людей со средним доходом (хватает на еду, одежду, могут немного откладывать) - 68%, среди людей с доходом выше среднего (могут покупать дорогие вещи) - 85%.
Также относительно менее счастливыми пока являются жители восточных областей: в декабре 2016г в западных областях счастливыми чувствовали себя 59%, в центральных - 50%, в южных областях - 60%, тогда как на Востоке страны - 44%. "То есть война со всеми ее последствиями является весомым фактором, оказывающим несчастными жителей восточных областей Украины", - подытоживают социологи.
"Чудесный" опрос от "Индустриалки" ищите здесь.
Источник: Интерфакс-Украина
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