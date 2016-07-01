В Киеве неизвестный сообщил в полицию о бомбе, заложенной в супермаркете.
В своем сообщении "минер" не назвал конкретный магазин. В своем электроном письме он указал лишь то, что в одном из двух супермаркетов известной сети в Оболонском и Голосеевском районах заложена бомба.
В оба торговых заведения выехали правоохранители и другие специалисты. Из магазинов пришлось эвакуировать 800 человек.
Ни в одном из супермаркетов взрывоопасных предметов найдено не было, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области грозились взорвать школу-интернат.
В своем сообщении "минер" не назвал конкретный магазин. В своем электроном письме он указал лишь то, что в одном из двух супермаркетов известной сети в Оболонском и Голосеевском районах заложена бомба.
В оба торговых заведения выехали правоохранители и другие специалисты. Из магазинов пришлось эвакуировать 800 человек.
Ни в одном из супермаркетов взрывоопасных предметов найдено не было, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области грозились взорвать школу-интернат.
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