Команда сервиса объявлений OLX исследовала, что пользователи интернета предлагают к Новому году и подобрала самые популярные варианты для декора квартиры, дома или офиса.Праздник не представить без елки. Живое дерево ставить не обязательно, есть и другие варианты. Например, искусственная пушистая ель высотой 1,6 метра из эко-материала, которая встретит не один праздник. Пользователи онлайн предлагают ее за 550 гривен. Есть и миниатюрный, настольный вариант — изящная бисерная елочка за 150 гривен.Предлагают и более оригинальные варианты. Например, дизайнерская елка для поклонников минимализма и современного искусства. Изделие ручной работы продают за 1 200 гривен. Доступны и версии в стиле " фолк " , такие как елка-оберег из природных материалов. Сделанный на основе лозы аксессуар-талисман продают за 100 гривен.Новый год — это еще и праздник света. В интернете есть немало идей, как организовать иллюминацию в доме. Начальный вариант — обычная светодиодная гирлянда. Онлайн такую — длиной 8 метров — продают за 49 гривен. Есть и ретро-вариант: украшение в узнаваемом советском стиле за 50 гривен. Яркую гирлянду в виде шаров предлагают за 130 гривен.Дом также украшают различными поделками. Например, интересными игрушками из фетра, бисера и лент — пользователи продают их от 65 гривен за одну. Есть и другие варианты аксессуаров ручной работы — в виде шляпок и корзинок, от 35 гривен. Нестандартные " наряды " приглашают для бутылок шампанского в виде костюмов новогодних персонажей, 75 гривен.Окна также украшают. Если раньше на них рисовали снежинки зубной пастой, сейчас поступают проще. К примеру, покупают наклейки в виде снеговиков, которые онлайн продают за 105 гривен. Украсьте и бытовую технику, и зеркала — прозрачная пленка с новогодними изображениями продают за 100 гривен. Обратить внимание стоит и на вязаного ангела — симпатичное украшение предлагают всего за 45 гривен. Тепла добавят свечи в стильных винтажных подсвечниках — 200 гривен.Не обойтись и без подарков. Или, по крайней мере, приложений для них. Одна из пользователей предлагает вышить на заказ " носок " для презентов от Деда Мороза. Мини-презентом, а заодно и украшением, станут сладости — мешочки-подарочки можно найти от 2 гривен за штуку.Подбор украшений для дома — не менее захватывающее занятие, чем встреча Нового года. Не обязательно отправляться в торговые центры или гулять по рынкам в стужу — выбор онлайн шире.