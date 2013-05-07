Национальный банк Украины возможно введет в обращение купюры по 1000 гривен.
Глава Нацбанка Валерия Гонтарева сообщила, что в обращение возможно поступят купюры номиналом в 1000 гривен. Об этом она заявила во время интервью в эфире "Радио Вести". На вопрос ведущего, что касалось введения новой купюры в обращение она ответила, "что Пантелеймона там нет, а остальное давайте пока подержим в тайне".
Портрет известного украинского писателя Пантелеймона Кулиша должен размещаться на новой купюре, но подробности относительно этого неизвестны. Ведущий радиоэфира сообщил, что введение новой купюры может быть связано с повышением минимальной заработной платы до 3,2 тысяч гривен.
Еще в прошлом году экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов отмечал, что из-за изменения масштаба цен украинская экономика нуждается в объективном увеличении номинала купюр. На своей странице в социальных сетях он отметил: "Пока власть рапортует о проведенных и не проведенных реформах, самое время задуматься о введении купюры большего номинала, как минимум 1000 гривен. Напомню, что 500-гривневая купюра была введена почти девять лет назад, в 2006 году".
Индустриалка" писала: "В Латвии выпустили уникальную прозрачную монету".
Источник: "Пресса Украины".
Глава Нацбанка Валерия Гонтарева сообщила, что в обращение возможно поступят купюры номиналом в 1000 гривен. Об этом она заявила во время интервью в эфире "Радио Вести". На вопрос ведущего, что касалось введения новой купюры в обращение она ответила, "что Пантелеймона там нет, а остальное давайте пока подержим в тайне".
Портрет известного украинского писателя Пантелеймона Кулиша должен размещаться на новой купюре, но подробности относительно этого неизвестны. Ведущий радиоэфира сообщил, что введение новой купюры может быть связано с повышением минимальной заработной платы до 3,2 тысяч гривен.
Еще в прошлом году экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов отмечал, что из-за изменения масштаба цен украинская экономика нуждается в объективном увеличении номинала купюр. На своей странице в социальных сетях он отметил: "Пока власть рапортует о проведенных и не проведенных реформах, самое время задуматься о введении купюры большего номинала, как минимум 1000 гривен. Напомню, что 500-гривневая купюра была введена почти девять лет назад, в 2006 году".
Индустриалка" писала: "В Латвии выпустили уникальную прозрачную монету".
Источник: "Пресса Украины".
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