Работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киевской области совместно с сотрудниками Киево-Святошинской прокуратуры во время проведения санкционированного обыска в одной из частных квартир Киево-Святошинского района обнаружили компьютерную технику, с помощью которой распространялась и сбывалась в сети интернет порнографическая продукция с участием детей.
По словам начальника управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Андрея Ткача, полицейскими установлено IP-адрес, с которого в сеть поступал контент и место проживания пользователей. Подозреваемым оказался 15-летний парень из Киевщины.
Во время проведения обыска в квартире несовершеннолетнего обнаружено и изъято серверный системный блок, на котором было доступно для загрузки пользователей сети интернет более полутора сотен видео и фото сексуальных сцен, снятых с участием несовершеннолетних. Все желающие могли скачать файлы порнографического содержания для собственного пользования предварительно перечислив деньги молодому человеку на электронный счет. Также с места проведения обыска изъято мобильные телефоны, на которых содержалось фото и видео детской порнографии.
Изъятую при обыске компьютерную технику направлено на экспертизу.
Сейчас полиция устанавливает лица, причастных к распространению порнографической продукции с участием детей.
По данному факту прокуратурой Киево-Святошинского района открыто уголовное производство по ч.4 ст.301 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет. Досудебное следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
По словам начальника управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Андрея Ткача, полицейскими установлено IP-адрес, с которого в сеть поступал контент и место проживания пользователей. Подозреваемым оказался 15-летний парень из Киевщины.
Во время проведения обыска в квартире несовершеннолетнего обнаружено и изъято серверный системный блок, на котором было доступно для загрузки пользователей сети интернет более полутора сотен видео и фото сексуальных сцен, снятых с участием несовершеннолетних. Все желающие могли скачать файлы порнографического содержания для собственного пользования предварительно перечислив деньги молодому человеку на электронный счет. Также с места проведения обыска изъято мобильные телефоны, на которых содержалось фото и видео детской порнографии.
Изъятую при обыске компьютерную технику направлено на экспертизу.
Сейчас полиция устанавливает лица, причастных к распространению порнографической продукции с участием детей.
По данному факту прокуратурой Киево-Святошинского района открыто уголовное производство по ч.4 ст.301 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет. Досудебное следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
- Просмотров: 395
Похожие новости