По словам начальника управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Андрея Ткача, полицейскими установлено IP-адрес, с которого в сеть поступал контент и место проживания пользователей. Подозреваемым оказался 15-летний парень из Киевщины.Во время проведения обыска в квартире несовершеннолетнего обнаружено и изъято серверный системный блок, на котором было доступно для загрузки пользователей сети интернет более полутора сотен видео и фото сексуальных сцен, снятых с участием несовершеннолетних. Все желающие могли скачать файлы порнографического содержания для собственного пользования предварительно перечислив деньги молодому человеку на электронный счет. Также с места проведения обыска изъято мобильные телефоны, на которых содержалось фото и видео детской порнографии.Изъятую при обыске компьютерную технику направлено на экспертизу.Сейчас полиция устанавливает лица, причастных к распространению порнографической продукции с участием детей.По данному факту прокуратурой Киево-Святошинского района открыто уголовное производство по ч.4 ст.301 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет. Досудебное следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.