О главных причинах, которые подталкивают лучших сотрудников покидать компании и искать новую работу, рассказывают эксперты Международного кадрового портала HeadHunter Украина (hh.ua).Как ни крути, а материальное вознаграждение играет важную роль при трудоустройстве и удержании персонала. Однако это далеко не единственный фактор, от которого зависит, будет ли профессиональный и талантливый сотрудник работать в компании долго и плодотворно. Существуют и другие важные факторы, которые способны подтолкнуть к увольнению быстрее, чем неудовлетворенность уровнем зарплаты.Многие компании пытаются сократить издержки, взваливая дополнительные обязательства на уже принятых сотрудников. Работодателям кажется, что так они повышают продуктивность, но для персонала это означает всего лишь увеличение объема работы. Многие компании также пытаются возложить дополнительные задачи и ответственность на сотрудников, которые уже доказали свою способность эффективно работать. Особенно часто это касается самых старательных и талантливых. Ведь у них все получается! В результате люди теряют мотивацию и начинают присматриваться к другим вариантам.Если работодателю необходимо поручить талантливым сотрудникам дополнительный объем работ, нужно быть готовым к тому, что и ему придется идти на жертвы. Избыточную нагрузку можно компенсировать с помощью прибавки, бонусов или повышения должности. Не стоит рассчитывать на то, что талантливые люди будут работать больше, чем все остальные. Скорее всего, они просто найдут место, где их оценят по заслугам.На первый взгляд может показаться, что ободряющее похлопывание по плечу ничего не значит, особенно для лучшего сотрудника с великолепной внутренней мотивацией. Это впечатление обманчиво, потому что похвала нравится всем, включая тех, кто отдается работе целиком.Отказываясь признать заслуги персонала, работодатель рискует потерять ценных специалистов, которые обязательно найдут того, кто их оценит. Вознаграждение может принимать различные формы — от прибавки к жалованью до простой похвалы в присутствии коллег. Необходимо просто донести до сотрудников, что их работа действительно имеет значение.Лучшие сотрудники хотят расти и развиваться, постоянно приобретать новые знания и опыт. Если компания не уделяет достаточного внимания образовательным программам, люди найдут другой способ удовлетворить свою жажду нового.Если в компании работает талантливый сотрудник, которым вы дорожите, необходимо определить для него путь развития. Лучшие специалисты всегда рассчитывают на обратную связь, и заботливый работодатель просто обязан ее предоставлять. Если этого не произойдет, сотрудник быстро заскучает.К сожалению, существуют компании, которые реализуют антикорпоративную культуру, — вводят персонал в слишком жесткие рамки или чрезмерно контролируют его, нагнетая атмосферу страха. Эффективным работникам периодически достаточно пары часов рабочего дня, чтобы сделать всю нужную работу. У каждого кроме работы есть дети в садиках, занятия в спортзалах, встречи с родными, время на отдых и другое. Это не означает, что работодатель должен разрешать всякие вольности. Однако руководство компаний, где проявляют лояльность и понимание к сотрудникам, намного реже стыкается с проблемой недоверия, сплетнями и негативными отзывами в интернете. Тирания, деспотизм и тотальный контроль отталкивают даже самых стойких.Хорошие трудолюбивые сотрудники хотят видеть рядом с собой таких же добросовестных коллег. Лучшие люди не должны чувствовать, что им приходится исправлять чьи-то ошибки. Если руководитель не заботится о тщательном отборе новых кадров, это демотивирует тех, кто уже работает в компании. То же можно сказать о ситуациях, в которых менее способные сотрудники продвигаются по карьерной лестнице быстрее, чем те, кто этого действительно заслуживает. Продвижение недостойных специалистов всегда приводит к плачевным результатам. Человек, который упорно трудился, но остался без повышения, наверняка оскорбится и начнет искать своему таланту новое применение.Никто не хочет перерабатывать, но и скучать на работе тоже ни к чему. Если сотрудники не получают интересных заданий, они начинают скучать и " застаиваться " . Если талантливые и умные люди вынуждены заниматься простой и монотонной работой, они начинают искать другую, чтобы испытать свои способности.Успешные руководители делегируют сотрудникам интересные задачи, решение которых требует творчества, изобретательности и креативного подхода. Они отказываются от тривиальных проектов и вместо этого пытаются вытолкнуть людей из их зоны комфорта, а затем прикладывают максимум усилий, чтобы помочь им достичь успеха. Предоставляя сотрудникам свободу выбора и возможность взять на себя ответственность за результаты, работодатель в разы повышает шансы компании на успех.Выполнение бессмысленных бумажных " ритуалов " , излишня формализация, процедуры, которые превышают разумные пределы, – все это в первую очередь сказывается на мотивации лучших сотрудников, которые не выдерживают бюрократии. Конечно, контроль необходим, документация обеспечивает стабильность, но только в разумных пределах. Постоянная бумажная волокита мешает достижению реальных результатов.Лучшие сотрудники всегда стараются использовать технологии по максимуму и выбирают работодателей с аналогичными стремлениями. Ведь использование инструментов digital в работе – это уже не эксклюзив, это реальная необходимость продуктивного функционирования прогрессивного, развивающегося в ногу со временем бизнеса в современном мире. Чем более продвинутой и инновационной является компания – тем престижнее в ней работать.Новая работа поначалу всегда интересна людям. Любая информация, которую они получат в течение первых двух-трех месяцев, либо укрепит их желание покорять новые горизонты в компании, либо подтолкнет сотрудника к расставанию с работодателем. Ознакомить новичка с кучей положений внутреннего распорядка, расписанием пользования чайной комнатой, правилами дресс-кода и прочитать лекцию о противопожарной безопасности не значит ознакомить его с работой. В битве за таланты выигрывают те, кто показывает новым сотрудникам интересные аспекты работы в компании, организовывает экскурсию на производство и предоставляет возможность посетить совещание директоров – пусть знают, что лучшим всегда есть к чему стремиться.Под началом сильного, мудрого, идейного человека всегда работать приятнее. Ведь он ведет за собой, показывает яркий пример того, как добиться успеха, невзирая на препятствия. Быть руководителем – это еще не значит быть лидером, идейным наставником и вдохновителем. Именно поэтому среди причин увольнения самых талантливых не редкостью является причина разочарования в первых лицах компании. Ведь сотрудники больше внимание обращают не на умение руководителя планировать, делегировать задачи, осуществлять контроль и расчет, а на его способность влиять на других людей, убеждать и мотивировать, готовность проявлять высокую активность, трудоспособность и оптимизм в самых сложных ситуациях.