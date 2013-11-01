Жители США активно подписывают петицию с требованием к супруге президента Мелании Трамп переехать к мужу в Белый дом в Вашингтоне или оплачивать самой расходы на свою охрану.
В настоящий момент Мелания вместе со своим сыном Бэрроном продолжает жить в апартаментах, расположенных в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. Согласно информации, предоставленной городским полицейским управлением конгрессменам от штата Нью-Йорк, охрана семьи президента обходится налогоплательщикам ежедневно в сумму от 127 тысяч до 146 тысяч долларов.
В петиции говорится, что "американские налогоплательщики платят заоблачные суммы на защиту пребывания Первой Леди в небоскребе Trump Tower, расположенном в Нью-Йорке. Что касается сокращения внутреннего долга, эти расходы не приносят никакой пользы нации и их надо прекратить финансировать".
Петиция набрала более 150 тысяч подписей и ее автоматически отправляют на рассмотрение в Сенат США.
Решение супруги президента остаться в Нью-Йорке, несмотря на переезд Дональда Трампа в Белый дом, связано с тем, что их 10-летний сын Бэррон до конца учебного года должен доучиться в Нью-Йорке.
Источник: Вести
В настоящий момент Мелания вместе со своим сыном Бэрроном продолжает жить в апартаментах, расположенных в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. Согласно информации, предоставленной городским полицейским управлением конгрессменам от штата Нью-Йорк, охрана семьи президента обходится налогоплательщикам ежедневно в сумму от 127 тысяч до 146 тысяч долларов.
В петиции говорится, что "американские налогоплательщики платят заоблачные суммы на защиту пребывания Первой Леди в небоскребе Trump Tower, расположенном в Нью-Йорке. Что касается сокращения внутреннего долга, эти расходы не приносят никакой пользы нации и их надо прекратить финансировать".
Петиция набрала более 150 тысяч подписей и ее автоматически отправляют на рассмотрение в Сенат США.
Решение супруги президента остаться в Нью-Йорке, несмотря на переезд Дональда Трампа в Белый дом, связано с тем, что их 10-летний сын Бэррон до конца учебного года должен доучиться в Нью-Йорке.
Источник: Вести
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