Полицейские задержали и увезли в отделение лидера "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального, который наравне с жителями Москвы принял участие в митинге против коррупции.
Известный оппозиционер и кандидат в президенты России Алексей Навальный лично принял участие в митинге под лозунгом "ДимонОтветит", который проходит 26 марта в центре Москвы. По словам очевидцев, лидера ФБК практически сразу же задержали и увезли сотрудники полиции.
Необоснованное задержание произошло вблизи станции м. Маяковская.
Навальный демонстративно не оказывал сопротивления, чтобы не получить надуманных обвинений со стороны правоохранительных органов.
Источник: Диалог
Известный оппозиционер и кандидат в президенты России Алексей Навальный лично принял участие в митинге под лозунгом "ДимонОтветит", который проходит 26 марта в центре Москвы. По словам очевидцев, лидера ФБК практически сразу же задержали и увезли сотрудники полиции.
Необоснованное задержание произошло вблизи станции м. Маяковская.
Навальный демонстративно не оказывал сопротивления, чтобы не получить надуманных обвинений со стороны правоохранительных органов.
Источник: Диалог
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