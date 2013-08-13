Украинские политики, которые без проблем могут поучаствовать в потасовках в Верховной Раде, чудесным образом теряют свою силу и здоровье с наручниками на руках.
Украинцы уже стали привыкать к тому, что как только в Украине происходит громкое задержание человека из "высших кругов", можно ожидать "спектакли", а в медучреждениях подготавливать инвалидное кресло или вип-палату для известного клиента.
ТОП симулянтов, которым срочным образом понадобилась госпитализация после задержания правоохранителями.
2 марта, произошло резонансное задержание главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого правоохранители нашли в "Феофании", а вменяют ему связи с нардепом-беглецом Александром Онищенко.
Перед тем, как ему попытались вручить подозрение, глава ГФС неожиданно потерял сознание, а врачи диагностировали у него инфаркт, после чего его на каталке погрузили в реанимобиль и перевели в кардиореанимацию.
31 октября 2016 года в Днепре задержали лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана, которому среди прочего вменяли хищение 40 миллионов гривен, предназначенные на помощь военным на Донбассе. Так, во время заседания Новозаводского районного суда Чернигова ему стало плохо, после чего вызвали "скорую" и политика госпитализировали, поместив его в кардиологическое отделение.
В больнице к нему приставили несколько спецназовцев. Пока он пребывал в медучреждении, суд постановил принудительно доставить Корбана на заседание для избрания ему меры пресечения, и его вывезли из больницы в инвалидной коляске.
17 сентября 2016 года Верховная Рада разрешила арестовать народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука после того, как на пленарном заседании парламента было показано видео, на котором он обещает за вознаграждение решить ряд вопросов, имеющих отношение к криминалу.
Во время оспаривания в суде своего задержания, Мосийчук потерял сознание, после чего его увезла "скорая". Печерский районный суд объявил перерыв, чтобы его могли осмотреть врачи Национального института хирургии и трансплантологии Шалимова и Центрального госпиталя СБУ. Ему провели медицинское обследование, так как он до того перенес операцию на желудке, чтоб определить, может ли он находится в изоляторе.
Скандальный ректор Налоговой академии Петр Мельник также не стал отставать от других. Его задержали при получении двух взяток – 80 и 40 тысяч гривен. Эти деньги якобы принесли родители абитуриентов за поступление детей в Национальный университет налоговой службы. Позже Печерский райсуд должен был определить Мельнику меру пресечения, однако не смог принять решение из-за состояния здоровья ректора. Мельник провел ночь в реанимации больницы города Буча, после чего так и не явился в суд. Вместе с тем, правоохранители говорят, что во время задержания Мельник пытался вырваться из кабинета, после чего они сделали вывод, что здоровье у ректора хорошее.
Когда он все же оказался в суде, скандальный ректор решил продемонстрировать, что он не симулирует болезнь и расстегнул ширинку прямо в суде, показав журналистам перевязку в области паха, хотя ранее у него были якобы проблемы с сердцем.
Летом 2015 года "спектакль" в Печерском суде устроила Виктория Заверуха, которую подозревают в расстреле правоохранителей в Киеве 4 мая. После того, как ей огласили приговор, подсудимая потеряла сознание. После окончания суда ее отвезли в больницу.
Однако, и там она устроила шоу, разбив бутылку от капельницы и заявив, что перережет себе горло.
Один из организаторов блокады Крыма Станислав Краснов, который был задержан 28 февраля 2016 года и обвинялся в незаконном хранении оружия и сотрудничестве со спецслужбами РФ, не выдержал напряжения и прямо в суде его покинули силы.
Когда ему пытались зачитать подозрение в государственной измене, ему на ухо что-то шепнул один из его соратников и Краснов тут же упал на руки сидящей рядом девушки, а вокруг начали кричать: "Скорую". После этого его вынесли из зала суда на руках.
В сентябре 2015 года правоохранители задержали "мажора" Сергея Калиновского, которого обвиняли в совершении ДТП, в результате чего погибли два человека.
В время судебного заседания по его делу Калиновский упал, потеряв якобы сознание. Как отметил спикер МВД Артем Шевченко, подсудимый вероятно симулировал плохое состояние.
Главным же претендентом на "политический Оскар" можно назвать лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, которая в течение долгого времени находилась на лечение после обвинительного приговора во времена правления Януковича.
Так, после ее ареста по газовому делу политик из вполне здорового человека превратилась в немощную женщину с проблемной спиной, которая во время пребывания в Качановской колонии (Харьковская область) почти потеряла способность самостоятельно передвигаться. Даже ходили слухи о записке ее соратников, что якобы она должна симулировать болезнь, чтобы ее отпустили на подписку.
Источник: Сегодня
Украинцы уже стали привыкать к тому, что как только в Украине происходит громкое задержание человека из "высших кругов", можно ожидать "спектакли", а в медучреждениях подготавливать инвалидное кресло или вип-палату для известного клиента.
ТОП симулянтов, которым срочным образом понадобилась госпитализация после задержания правоохранителями.
2 марта, произошло резонансное задержание главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого правоохранители нашли в "Феофании", а вменяют ему связи с нардепом-беглецом Александром Онищенко.
Перед тем, как ему попытались вручить подозрение, глава ГФС неожиданно потерял сознание, а врачи диагностировали у него инфаркт, после чего его на каталке погрузили в реанимобиль и перевели в кардиореанимацию.
31 октября 2016 года в Днепре задержали лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана, которому среди прочего вменяли хищение 40 миллионов гривен, предназначенные на помощь военным на Донбассе. Так, во время заседания Новозаводского районного суда Чернигова ему стало плохо, после чего вызвали "скорую" и политика госпитализировали, поместив его в кардиологическое отделение.
В больнице к нему приставили несколько спецназовцев. Пока он пребывал в медучреждении, суд постановил принудительно доставить Корбана на заседание для избрания ему меры пресечения, и его вывезли из больницы в инвалидной коляске.
17 сентября 2016 года Верховная Рада разрешила арестовать народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука после того, как на пленарном заседании парламента было показано видео, на котором он обещает за вознаграждение решить ряд вопросов, имеющих отношение к криминалу.
Во время оспаривания в суде своего задержания, Мосийчук потерял сознание, после чего его увезла "скорая". Печерский районный суд объявил перерыв, чтобы его могли осмотреть врачи Национального института хирургии и трансплантологии Шалимова и Центрального госпиталя СБУ. Ему провели медицинское обследование, так как он до того перенес операцию на желудке, чтоб определить, может ли он находится в изоляторе.
Скандальный ректор Налоговой академии Петр Мельник также не стал отставать от других. Его задержали при получении двух взяток – 80 и 40 тысяч гривен. Эти деньги якобы принесли родители абитуриентов за поступление детей в Национальный университет налоговой службы. Позже Печерский райсуд должен был определить Мельнику меру пресечения, однако не смог принять решение из-за состояния здоровья ректора. Мельник провел ночь в реанимации больницы города Буча, после чего так и не явился в суд. Вместе с тем, правоохранители говорят, что во время задержания Мельник пытался вырваться из кабинета, после чего они сделали вывод, что здоровье у ректора хорошее.
Когда он все же оказался в суде, скандальный ректор решил продемонстрировать, что он не симулирует болезнь и расстегнул ширинку прямо в суде, показав журналистам перевязку в области паха, хотя ранее у него были якобы проблемы с сердцем.
Летом 2015 года "спектакль" в Печерском суде устроила Виктория Заверуха, которую подозревают в расстреле правоохранителей в Киеве 4 мая. После того, как ей огласили приговор, подсудимая потеряла сознание. После окончания суда ее отвезли в больницу.
Однако, и там она устроила шоу, разбив бутылку от капельницы и заявив, что перережет себе горло.
Один из организаторов блокады Крыма Станислав Краснов, который был задержан 28 февраля 2016 года и обвинялся в незаконном хранении оружия и сотрудничестве со спецслужбами РФ, не выдержал напряжения и прямо в суде его покинули силы.
Когда ему пытались зачитать подозрение в государственной измене, ему на ухо что-то шепнул один из его соратников и Краснов тут же упал на руки сидящей рядом девушки, а вокруг начали кричать: "Скорую". После этого его вынесли из зала суда на руках.
В сентябре 2015 года правоохранители задержали "мажора" Сергея Калиновского, которого обвиняли в совершении ДТП, в результате чего погибли два человека.
В время судебного заседания по его делу Калиновский упал, потеряв якобы сознание. Как отметил спикер МВД Артем Шевченко, подсудимый вероятно симулировал плохое состояние.
Главным же претендентом на "политический Оскар" можно назвать лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, которая в течение долгого времени находилась на лечение после обвинительного приговора во времена правления Януковича.
Так, после ее ареста по газовому делу политик из вполне здорового человека превратилась в немощную женщину с проблемной спиной, которая во время пребывания в Качановской колонии (Харьковская область) почти потеряла способность самостоятельно передвигаться. Даже ходили слухи о записке ее соратников, что якобы она должна симулировать болезнь, чтобы ее отпустили на подписку.
Источник: Сегодня
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