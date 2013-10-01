31 декабря Пан Ги Мун завершает свою работу на посту Генсека ООН . Он дважды переизбирался на этот пост, а теперь поедет на Родину – в Южную Корею – бороться за президентское кресло.
Пан Ги Мун перед новым годом заканчивает свой последний рабочий день на посту главы международной организации. Он уже успел попрощаться с работниками Секретариата ООН и поблагодарил их за проделанную работу.
"Если мне и удалось добиться каких-то успехов, это результат общих усилий, а не только моих", - сказал политик.
В прощальной речи, которую произнес на церемонии в ООН, Пан Ги Мун пошутил, что чувствует себя Золушкой, для которой все измениться в полночь. Новогоднюю ночь он встретит на Таймс Сквер в Нью-Йорке, где собираются провести традиционную церемонию опускания Хрустального шара. Кореец удостоен чести привести в действие установку, опускающую шар, нажав на кнопку.
Преемником Пан Ги Муна по результатам голосования стал представитель Португалии Антониу Гутерриш. О нем Генсек ООН отзывается позитивно.
"Я знаю, что господин Гутерриш – человек высоких принципов. Он неравнодушен к чужой беде. И эти качества он уже проявил, когда занимал пост Верховного комиссара по делам беженцев. Я очень доволен тем, что государства – члены ООН выбрали в качестве моего преемника такого прекрасного человека", - сказал Пан Ги Мун.
Источник: Пресса Украины
Пан Ги Мун перед новым годом заканчивает свой последний рабочий день на посту главы международной организации. Он уже успел попрощаться с работниками Секретариата ООН и поблагодарил их за проделанную работу.
"Если мне и удалось добиться каких-то успехов, это результат общих усилий, а не только моих", - сказал политик.
В прощальной речи, которую произнес на церемонии в ООН, Пан Ги Мун пошутил, что чувствует себя Золушкой, для которой все измениться в полночь. Новогоднюю ночь он встретит на Таймс Сквер в Нью-Йорке, где собираются провести традиционную церемонию опускания Хрустального шара. Кореец удостоен чести привести в действие установку, опускающую шар, нажав на кнопку.
Преемником Пан Ги Муна по результатам голосования стал представитель Португалии Антониу Гутерриш. О нем Генсек ООН отзывается позитивно.
"Я знаю, что господин Гутерриш – человек высоких принципов. Он неравнодушен к чужой беде. И эти качества он уже проявил, когда занимал пост Верховного комиссара по делам беженцев. Я очень доволен тем, что государства – члены ООН выбрали в качестве моего преемника такого прекрасного человека", - сказал Пан Ги Мун.
Источник: Пресса Украины
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