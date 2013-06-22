На белорусском направлении московской железной дороги в субботу вечером произошло столкновение пригородного поезда с пассажирским поездом "Москва - Брест".
По предварительной версии, авария произошла из-за нетрезвого пешехода, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист электрички применил экстренное торможение, в результате чего поезд, затормозивший на подъеме, скатился назад и задел проходивший рядом поезд "Москва - Брест". В результате столкновения с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, движение на участке временно приостановлено. За медицинской помощью обратились около 50 пострадавших.
Источник: INTERFAX.RU
По предварительной версии, авария произошла из-за нетрезвого пешехода, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист электрички применил экстренное торможение, в результате чего поезд, затормозивший на подъеме, скатился назад и задел проходивший рядом поезд "Москва - Брест". В результате столкновения с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, движение на участке временно приостановлено. За медицинской помощью обратились около 50 пострадавших.
Источник: INTERFAX.RU
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