Автопарк коллекционера состоит из 30 украинских моделей.
Житель города Каунас (Литва) по имени Андрюс Чикотас является владельцем сразу трех десятков автомобилей, построенных в Запорожье.
В коллекции представлены машины, которые были построены начиная с 1960 и заканчивая 1990 годом.
"Таврии", которые выпускались уже позже, литовца не интересуют. По его мнению, их нельзя называть "Запорожцами".
Источник: Сегодня
Житель города Каунас (Литва) по имени Андрюс Чикотас является владельцем сразу трех десятков автомобилей, построенных в Запорожье.
В коллекции представлены машины, которые были построены начиная с 1960 и заканчивая 1990 годом.
"Таврии", которые выпускались уже позже, литовца не интересуют. По его мнению, их нельзя называть "Запорожцами".
Источник: Сегодня
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