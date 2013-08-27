Россия и Асад "глубоко обеспокоены", а мировое сообщество поддерживает атаку американцев.
Вооруженные силы США совершили крутой поворот в сирийском конфликте, демонстративно атаковав правительственные войска Сирии крылатыми ракетами, подняв на уши Россию.
Отметим, что терпение американцев лопнуло еще 4 апреля, когда сирийские самолеты нанесли авиаудар в провинции Идлиб боеприпасами, начиненными химическим веществом. В результате того удара погибли по меньшей мере 100 человек, из них минимум 27 детей, еще около 400 человек попали в больницы.
Начало конца Асада?
Спустя пару дней, вечером 6 апреля, глава Пентагона Джеймс Мэттис предложил президенту США Дональду Трампу ударить по Сирии крылатыми ракетами в качестве ответа на действия режима президента Сирии Башара Асада.
В итоге в ночь с 6 на 7 апреля Трамп дал указ атаковать сирийцев. Корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, нанесли удар ракетами "Томагавк" по авиабазе сирийских правительственных сил в Хомсе. Всего было выпущено более 50 ракет, которые были нацелены на взлетные полосы, а также на стоянки самолетов и заправочные комплексы.
Такие действия американцев сильно взбудоражили Россию, казалось бы, в спокойную пятницу. Так, в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом, а также, что они наносят урон отношениям Москвы и Вашингтона.
Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.
В свою очередь в США высказали свое видение относительно ракетного удара. Президент США Дональд Трамп заявил, что ракетный удар по объектам правительственных войск Сирии был необходимой мерой, чтобы предотвратить последующее использование химического оружия.
- Я приказал провести военный удар в Сирии по целям, откуда осуществлялась химическая атака, - сказал Дональд Трамп. - В жизненно важных интересах национальной безопасности США предотвратить и сдержать распространение и использование смертоносного химического оружия.
Такого же мнения придерживается и госсекретарь Рэкс Тиллерсон. Он считает, что наличие химического оружия у сирийцев может угрожать самим американцам, если оно попадет в руки террористов.
Последствия ракетного удара
Как рассказал российский военный эксперт – президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков, американские "Томагавки" могли уничтожить во время удара по аэродрому правительственных войск Сирии около половины самолетов.
Губернатор сирийской провинции Хомс сообщил, что в результате удара погибли пять военнослужащих сирийской армии, а также некий высокопоставленный генерал. Кроме того, еще семь человек получили повреждения, среди которых были гражданские лица.
Ответ России
Первым делом в ответ на ракетный удар США по авиабазе сирийских правительственных войск Россия решила приостановить действие соглашения с США о безопасных полетах над Сирией. МИД РФ призывает Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации.
Не дожидаясь Совета Безопасности международного, российский лидер решил в срочном порядке созвать российский Совбез.
Например, стало известно от турецкого ресурса, который мониторит прохождение судов через Босфор, что Россия направила полностью вооруженные корабли в Средиземное море в направлении Сирии.
Реакция мира
Как ни странно, но этот инцидент очертил один любопытный момент: в кои-то веки Россия и Асад "глубоко обеспокоены", а демократичный и сверхтолерантный Запад, узрев удар по Путину, поддержал действия американцев.
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявляет, что ночной удар США по Сирии стал твердым сигналом режиму президента Башара аль-Асада о недопустимости применения химического оружия против мирных граждан.
Турция, недавно наладившая отношения с РФ, положительно оценивает ракетные удары США по сирийской авиабазе.
Великобритания полностью поддерживает удар американцев как ответ на применение химического оружия против мирных жителей Сирии.
МИД Украины выступает в поддержку действий США в Сирии. Украинские дипломаты считают, что применение химоружия является вопиющим нарушением международного права.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что сирийский режим несет полную ответственность за развитие событий, вызвавших ракетные удары США по авиабазе "Шайрат" в Сирии.
Источник: Сегодня
Вооруженные силы США совершили крутой поворот в сирийском конфликте, демонстративно атаковав правительственные войска Сирии крылатыми ракетами, подняв на уши Россию.
Отметим, что терпение американцев лопнуло еще 4 апреля, когда сирийские самолеты нанесли авиаудар в провинции Идлиб боеприпасами, начиненными химическим веществом. В результате того удара погибли по меньшей мере 100 человек, из них минимум 27 детей, еще около 400 человек попали в больницы.
Начало конца Асада?
Спустя пару дней, вечером 6 апреля, глава Пентагона Джеймс Мэттис предложил президенту США Дональду Трампу ударить по Сирии крылатыми ракетами в качестве ответа на действия режима президента Сирии Башара Асада.
В итоге в ночь с 6 на 7 апреля Трамп дал указ атаковать сирийцев. Корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, нанесли удар ракетами "Томагавк" по авиабазе сирийских правительственных сил в Хомсе. Всего было выпущено более 50 ракет, которые были нацелены на взлетные полосы, а также на стоянки самолетов и заправочные комплексы.
Такие действия американцев сильно взбудоражили Россию, казалось бы, в спокойную пятницу. Так, в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом, а также, что они наносят урон отношениям Москвы и Вашингтона.
Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.
В свою очередь в США высказали свое видение относительно ракетного удара. Президент США Дональд Трамп заявил, что ракетный удар по объектам правительственных войск Сирии был необходимой мерой, чтобы предотвратить последующее использование химического оружия.
- Я приказал провести военный удар в Сирии по целям, откуда осуществлялась химическая атака, - сказал Дональд Трамп. - В жизненно важных интересах национальной безопасности США предотвратить и сдержать распространение и использование смертоносного химического оружия.
Такого же мнения придерживается и госсекретарь Рэкс Тиллерсон. Он считает, что наличие химического оружия у сирийцев может угрожать самим американцам, если оно попадет в руки террористов.
Последствия ракетного удара
Как рассказал российский военный эксперт – президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков, американские "Томагавки" могли уничтожить во время удара по аэродрому правительственных войск Сирии около половины самолетов.
Губернатор сирийской провинции Хомс сообщил, что в результате удара погибли пять военнослужащих сирийской армии, а также некий высокопоставленный генерал. Кроме того, еще семь человек получили повреждения, среди которых были гражданские лица.
Ответ России
Первым делом в ответ на ракетный удар США по авиабазе сирийских правительственных войск Россия решила приостановить действие соглашения с США о безопасных полетах над Сирией. МИД РФ призывает Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации.
Не дожидаясь Совета Безопасности международного, российский лидер решил в срочном порядке созвать российский Совбез.
Например, стало известно от турецкого ресурса, который мониторит прохождение судов через Босфор, что Россия направила полностью вооруженные корабли в Средиземное море в направлении Сирии.
Реакция мира
Как ни странно, но этот инцидент очертил один любопытный момент: в кои-то веки Россия и Асад "глубоко обеспокоены", а демократичный и сверхтолерантный Запад, узрев удар по Путину, поддержал действия американцев.
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявляет, что ночной удар США по Сирии стал твердым сигналом режиму президента Башара аль-Асада о недопустимости применения химического оружия против мирных граждан.
Турция, недавно наладившая отношения с РФ, положительно оценивает ракетные удары США по сирийской авиабазе.
Великобритания полностью поддерживает удар американцев как ответ на применение химического оружия против мирных жителей Сирии.
МИД Украины выступает в поддержку действий США в Сирии. Украинские дипломаты считают, что применение химоружия является вопиющим нарушением международного права.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что сирийский режим несет полную ответственность за развитие событий, вызвавших ракетные удары США по авиабазе "Шайрат" в Сирии.
Источник: Сегодня
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