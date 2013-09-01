По предварительным данным взрыв в петербургском метро осуществил террорист-смертник. Его личность установлена.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс", со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Согласно одной из версий, взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным это 23-летний уроженец Средней Азии",- сказал собеседник агентства.
Источник сообщил, что мужчина в темной одежде, который был запечатлен на видеокамерах и ранее считался причастным к взрывам, явился в полицию и заявил о своей невиновности.
По информации источника, предполагаемый террорист-смертник, который осуществил взрыв в метро Санкт-Петербурга, был связан с запрещенными в России радикальными исламистскими группировками. Предположительно, террорист пронес взрывное устройство в подземку Санкт-Петербурга в рюкзаке. "Обнаруженные на месте останки говорят в пользу версии о том, что взрыв произвел террорист-смертник, однако окончательные выводы можно будет сделать после экспертизы ДНК", - сказал источник.
Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге около 14:30 на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" в вагонах метро прогремели взрывы.
Сообщается, что погибли 11 человек, более 45 раненых. Из-за взрыва перекрыто движение транспорта на нескольких улицах, а также закрыто все метро.
Президент России Владимир Путин заявил, что одной из причин взрыв в метро Санкт-Петербурга может быть теракт.
Источник: Интерфакс
Об этом сообщает агентство "Интерфакс", со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Согласно одной из версий, взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным это 23-летний уроженец Средней Азии",- сказал собеседник агентства.
Источник сообщил, что мужчина в темной одежде, который был запечатлен на видеокамерах и ранее считался причастным к взрывам, явился в полицию и заявил о своей невиновности.
По информации источника, предполагаемый террорист-смертник, который осуществил взрыв в метро Санкт-Петербурга, был связан с запрещенными в России радикальными исламистскими группировками. Предположительно, террорист пронес взрывное устройство в подземку Санкт-Петербурга в рюкзаке. "Обнаруженные на месте останки говорят в пользу версии о том, что взрыв произвел террорист-смертник, однако окончательные выводы можно будет сделать после экспертизы ДНК", - сказал источник.
Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге около 14:30 на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" в вагонах метро прогремели взрывы.
Сообщается, что погибли 11 человек, более 45 раненых. Из-за взрыва перекрыто движение транспорта на нескольких улицах, а также закрыто все метро.
Президент России Владимир Путин заявил, что одной из причин взрыв в метро Санкт-Петербурга может быть теракт.
Источник: Интерфакс
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