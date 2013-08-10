Основным заболеванием, которым можно заразиться при поцелуях, является грипп.
Он передается от зараженного человека к здоровому, если тот контактирует с назальной слизью или слюной больного. Первые симптомы заражения: лихорадка, боль в горле и мышцах.
Вторым по популярности заболеванием, связанным с поцелуями, является герпес. Он проявляется в образовании волдырей и пузырьков на губах. Сифилис также может передаваться через поцелуи. Его проявлением нередко становятся язвы в ротовой полости. Утешает то, что инфекцию можно контролировать с помощью антибиотиков. Бактериальный менингит — инфекция, которая вполне может попасть в организм при поцелуях. Последнее место в рейтинге заняли респираторные вирусы и болезни десен и зубов, в том числе кариес и стрептококковое поражение ротовой полости.
Источник: Medicinform.net
Он передается от зараженного человека к здоровому, если тот контактирует с назальной слизью или слюной больного. Первые симптомы заражения: лихорадка, боль в горле и мышцах.
Вторым по популярности заболеванием, связанным с поцелуями, является герпес. Он проявляется в образовании волдырей и пузырьков на губах. Сифилис также может передаваться через поцелуи. Его проявлением нередко становятся язвы в ротовой полости. Утешает то, что инфекцию можно контролировать с помощью антибиотиков. Бактериальный менингит — инфекция, которая вполне может попасть в организм при поцелуях. Последнее место в рейтинге заняли респираторные вирусы и болезни десен и зубов, в том числе кариес и стрептококковое поражение ротовой полости.
Источник: Medicinform.net
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