МИД Украины сообщил, что информации о пострадавших украинцах в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге нет.
"По состоянию на 18.00, официальная информация о наличии граждан Украины среди погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге отсутствует", – заявили в ведомстве.
Как писала "Индустриалка", сегодня в Санкт-Петербурге прогремел взрыв на станции метро "Технологический институт".
В вагоне метрополитена произошел взрыв неустановленного предмета. По данным Минзрава России, погибли десять человек. Также насчитывается 47 пострадавших, среди которых есть тяжело раненые.
Жительница Питера, которая ехала в злосчастном вагоне поезда в метрополитене, описала возможного подрывника. По ее словам, мужчина изначально вел себя подозрительно.
"Был мужчина неславянской внешности. В темной куртке. Зашел в вагон, смотрел на всех с презрением. Я обрадовалась, что мне пора выходить. Вышла из поезда, прошла шагов 10 и позади меня раздался взрыв", – рассказала очевидица.
Опубликовано фото возможного подрывника. Мужчина объявлен в розыск.
Киев выразил соболезнования жертвам теракта в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур.
Источник: Сегодня
Фото: AFP, "Фонтанка"
"По состоянию на 18.00, официальная информация о наличии граждан Украины среди погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге отсутствует", – заявили в ведомстве.
Как писала "Индустриалка", сегодня в Санкт-Петербурге прогремел взрыв на станции метро "Технологический институт".
В вагоне метрополитена произошел взрыв неустановленного предмета. По данным Минзрава России, погибли десять человек. Также насчитывается 47 пострадавших, среди которых есть тяжело раненые.
Жительница Питера, которая ехала в злосчастном вагоне поезда в метрополитене, описала возможного подрывника. По ее словам, мужчина изначально вел себя подозрительно.
"Был мужчина неславянской внешности. В темной куртке. Зашел в вагон, смотрел на всех с презрением. Я обрадовалась, что мне пора выходить. Вышла из поезда, прошла шагов 10 и позади меня раздался взрыв", – рассказала очевидица.
Опубликовано фото возможного подрывника. Мужчина объявлен в розыск.
Киев выразил соболезнования жертвам теракта в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур.
Источник: Сегодня
Фото: AFP, "Фонтанка"
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