В Люберецком районе Подмосковья школьница госпитализирована после падения с третьего этажа дома.
Отмечается, что она упала, делая селфи на фоне открытого окна.
"12-летняя девочка выпала из окна третьего этажа одного из домов на улице Электропоселок поселка Малаховка Люберецкого района. По предварительным данным, ребенок выпал из окна, изготавливая автопортретные фотографии (селфи, - ред.) на фоне открытого окна дома", - сообщили в ведомстве, добавив, что девочка госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медпомощь.
По факту данного инцидента проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Источник: Подробности
Отмечается, что она упала, делая селфи на фоне открытого окна.
"12-летняя девочка выпала из окна третьего этажа одного из домов на улице Электропоселок поселка Малаховка Люберецкого района. По предварительным данным, ребенок выпал из окна, изготавливая автопортретные фотографии (селфи, - ред.) на фоне открытого окна дома", - сообщили в ведомстве, добавив, что девочка госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медпомощь.
По факту данного инцидента проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Источник: Подробности
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