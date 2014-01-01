Bone Bone — огромный пушистый кот из Таиланда, покоривший своим нереальным видом множество людей.
Вы когда-нибудь видели настолько пушистую кошку, что она казалась вам нереальной?
Познакомьтесь с Bone Bone из Таиланда.
Мало того, что эта милая котейка супер пушистая, к тому же она является знаменитостью в Таиланде!
На Instagram этого упитанного красавца подписано около 40 тысяч пользователей.
Это плюшевое подобие настоящей кошки обожает такие авантюрные развлечения как игры в парке и занятия альпинизмом со своим крошечным желтым рюкзачком за спиной.
Единственное, что не любит Bone Bone, так это сидеть дома, где никто кроме его владельцев не восхищается его пушистой шерсткой.
Выходя на улицу, кот сразу оказывается в центре внимания, и каждый прохожий просит сделать снимок с этим меховым шаром.
Источник: УМКРА.
Вы когда-нибудь видели настолько пушистую кошку, что она казалась вам нереальной?
Познакомьтесь с Bone Bone из Таиланда.
Мало того, что эта милая котейка супер пушистая, к тому же она является знаменитостью в Таиланде!
На Instagram этого упитанного красавца подписано около 40 тысяч пользователей.
Это плюшевое подобие настоящей кошки обожает такие авантюрные развлечения как игры в парке и занятия альпинизмом со своим крошечным желтым рюкзачком за спиной.
Единственное, что не любит Bone Bone, так это сидеть дома, где никто кроме его владельцев не восхищается его пушистой шерсткой.
Выходя на улицу, кот сразу оказывается в центре внимания, и каждый прохожий просит сделать снимок с этим меховым шаром.
Источник: УМКРА.
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