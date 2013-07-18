Знаменитый советский и российский поэт Евгений Евтушенко умер от остановки сердца.
Об этом сообщила вдова Евтушенко Мария Новикова.
"Он умер в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца", – сообщила Новикова.
Ранее Евгений Евтушенко завещал похоронить его рядом с могилой Бориса Пастернака в российском поселке Переделкино. В Генконсульстве России в Хьюстоне заявили о готовности оказать помощь в выполнении последней воли писателя.
В США на 85-м году жизни умер поэт Евгений Евтушенко.
Источник: РИА-новости
Об этом сообщила вдова Евтушенко Мария Новикова.
"Он умер в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца", – сообщила Новикова.
Ранее Евгений Евтушенко завещал похоронить его рядом с могилой Бориса Пастернака в российском поселке Переделкино. В Генконсульстве России в Хьюстоне заявили о готовности оказать помощь в выполнении последней воли писателя.
В США на 85-м году жизни умер поэт Евгений Евтушенко.
Источник: РИА-новости
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