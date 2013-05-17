2 апреля - особый день в календаре международных событий. Сегодня во всем мире отмечается День распространения информации о проблеме аутизма.
Эта особая дата посвящена людям, которые беззащитны перед миром. Многие врачи не считают аутизм болезнью, а относят к категории психологических особенностей.
Особенно тяжело адаптироваться к внешней среде детям. Малыши пугаются громких звуков, скопления публики, также им тяжело распознавать лица людей.
Но многим знаменитостям такая особенность психики наоборот помогла стать великими. Давайте вместе вспомним тех людей, которые запомнились своей индивидуальностью.
Альберт Эйнштейн
Физик-теоретик Эйнштейн испытывал трудности в общении, был чувствителен к прикосновениям, обладал незаурядным умом, но при этом не всегда мог четко выразить свои мысли, и учеба в школе давалась ему нелегко.
Как и то, что, несмотря на его интеллект, из-за проблем с социальными контактами ему трудно было найти работу.
Хотя Эйнштейн проявлял любовь и заботу по отношению к своим детям, он не выносил их прикосновений. Такое поведение свойственно аутистам. Важно понимать, что Эйнштейн был не таким, как все, и именно это помогло ему создать великие теории. Благодаря своим отличиям, он и стал тем знаменитым ученым, каким мы его знаем.
Амадей Моцарт
Известный композитор не обладал богатой мимикой и часто делал одни и те же непроизвольные движения руками и ногами. Его слух был очень чувствительный, резкие и громкие звуки причиняли ему боль.
Моцарт не мог долго поддерживать интеллектуальную беседу, часто вел себя легкомысленно и безрассудно, был подвержен резким сменам настроения.
Его письма свидетельствуют о том, что у него была эхолалия, которую некоторые исследователи считают способом общения аутистов.
Чарльз Дарвин
Профессор Майкл Фитцджеральд сделал исследование о Чарльзе Дарвине и привел многочисленные факты в подтверждение своей теории, что Дарвин был аутистом.
Фитцджеральд утверждал, что Дарвин рос одиноким ребенком и, даже когда повзрослел, старался избегать людей. Он часто писал письма, но редко общался с людьми лично. Письма были его любимым способом коммуникации. В этом он походил на других аутистов, которые находят такие средства общения, которые позволяют не говорить с человеком.
Исаак Ньютон
Ньютон был тихим человеком и не умел вести светскую беседу или повседневные разговоры. Он целиком отдавался работе и с трудом мог переключаться на что-то другое. Порой он был так сосредоточен на своем занятии, что забывал поесть.
Эта черта часто встречается у аутистов.
Ньютону плохо удавалось заводить друзей и сохранять дружеские отношения, так как он не выглядел дружелюбным и не знал, как говорить с теми, кого он считал своими друзьями.
Кроме того, для него важно было выполнять намеченное.
Третий президент США Томас Джефферсон
Существует мнение, что автор Декларации Независимости мог быть аутичен, либо иметь синдром Аспергера.
Джефферсон был застенчив, плохо устанавливал социальные контакты, не умел выступать на публике и болезненно реагировал на громкие звуки. У него, как и у Эйнштейна, были финансовые проблемы. Хотя он и вел подробный учет своих доходов и расходов, после смерти Джефферсон оставил долги.
Среди его причуд были привычка обувать тапочки на важные встречи и везде брать с собой пересмешника, который сидел у него на плече. Возможно, птица помогала ему сохранять спокойствие во время общения с окружающими. К сожалению, пожар уничтожил все записи о детстве Джефферсона. Поэтому трудно сказать, была ли у него задержка речи или какие-то ранние признаки аутизма.
Вуди Аллен
Вуди Аллен - блистательный актер и кинорежиссер. Он снимает невероятные фильмы, которые собирают лучшие награды. Но он постоянно находится в своих мыслях.
Билл Гейтс
Американский предприниматель и общественный деятель, один из создателей и крупнейший акционер компании Microsoft. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс.
В период с 1996 по 2007 год и в 2009 году - самый богатый человек планеты по версии журнала Forbes.
Источник: Подробности
Эта особая дата посвящена людям, которые беззащитны перед миром. Многие врачи не считают аутизм болезнью, а относят к категории психологических особенностей.
Особенно тяжело адаптироваться к внешней среде детям. Малыши пугаются громких звуков, скопления публики, также им тяжело распознавать лица людей.
Но многим знаменитостям такая особенность психики наоборот помогла стать великими. Давайте вместе вспомним тех людей, которые запомнились своей индивидуальностью.
Альберт Эйнштейн
Физик-теоретик Эйнштейн испытывал трудности в общении, был чувствителен к прикосновениям, обладал незаурядным умом, но при этом не всегда мог четко выразить свои мысли, и учеба в школе давалась ему нелегко.
Как и то, что, несмотря на его интеллект, из-за проблем с социальными контактами ему трудно было найти работу.
Хотя Эйнштейн проявлял любовь и заботу по отношению к своим детям, он не выносил их прикосновений. Такое поведение свойственно аутистам. Важно понимать, что Эйнштейн был не таким, как все, и именно это помогло ему создать великие теории. Благодаря своим отличиям, он и стал тем знаменитым ученым, каким мы его знаем.
Амадей Моцарт
Известный композитор не обладал богатой мимикой и часто делал одни и те же непроизвольные движения руками и ногами. Его слух был очень чувствительный, резкие и громкие звуки причиняли ему боль.
Моцарт не мог долго поддерживать интеллектуальную беседу, часто вел себя легкомысленно и безрассудно, был подвержен резким сменам настроения.
Его письма свидетельствуют о том, что у него была эхолалия, которую некоторые исследователи считают способом общения аутистов.
Чарльз Дарвин
Профессор Майкл Фитцджеральд сделал исследование о Чарльзе Дарвине и привел многочисленные факты в подтверждение своей теории, что Дарвин был аутистом.
Фитцджеральд утверждал, что Дарвин рос одиноким ребенком и, даже когда повзрослел, старался избегать людей. Он часто писал письма, но редко общался с людьми лично. Письма были его любимым способом коммуникации. В этом он походил на других аутистов, которые находят такие средства общения, которые позволяют не говорить с человеком.
Исаак Ньютон
Ньютон был тихим человеком и не умел вести светскую беседу или повседневные разговоры. Он целиком отдавался работе и с трудом мог переключаться на что-то другое. Порой он был так сосредоточен на своем занятии, что забывал поесть.
Эта черта часто встречается у аутистов.
Ньютону плохо удавалось заводить друзей и сохранять дружеские отношения, так как он не выглядел дружелюбным и не знал, как говорить с теми, кого он считал своими друзьями.
Кроме того, для него важно было выполнять намеченное.
Третий президент США Томас Джефферсон
Существует мнение, что автор Декларации Независимости мог быть аутичен, либо иметь синдром Аспергера.
Джефферсон был застенчив, плохо устанавливал социальные контакты, не умел выступать на публике и болезненно реагировал на громкие звуки. У него, как и у Эйнштейна, были финансовые проблемы. Хотя он и вел подробный учет своих доходов и расходов, после смерти Джефферсон оставил долги.
Среди его причуд были привычка обувать тапочки на важные встречи и везде брать с собой пересмешника, который сидел у него на плече. Возможно, птица помогала ему сохранять спокойствие во время общения с окружающими. К сожалению, пожар уничтожил все записи о детстве Джефферсона. Поэтому трудно сказать, была ли у него задержка речи или какие-то ранние признаки аутизма.
Вуди Аллен
Вуди Аллен - блистательный актер и кинорежиссер. Он снимает невероятные фильмы, которые собирают лучшие награды. Но он постоянно находится в своих мыслях.
Билл Гейтс
Американский предприниматель и общественный деятель, один из создателей и крупнейший акционер компании Microsoft. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс.
В период с 1996 по 2007 год и в 2009 году - самый богатый человек планеты по версии журнала Forbes.
Источник: Подробности
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