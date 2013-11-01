Бразильские полицейские освободили женщину, которая провела в заточении 16 лет.
В комнате размером три квадратных метра Марию Лусиа закрыли собственные родители после того, как узнали о ее беременности. Ребенка, появившегося на свет, отец и брат бразильянки отдали на воспитание другой семье. Известно, что в комнате, где жила 36-летняя Лусиа, не было туалета и освещения. Спала женщина на полу.
В полицию о заложнице сообщил неизвестный. Правоохранительные органы уже задержали родителей женщины.
Источник: Лайф
В комнате размером три квадратных метра Марию Лусиа закрыли собственные родители после того, как узнали о ее беременности. Ребенка, появившегося на свет, отец и брат бразильянки отдали на воспитание другой семье. Известно, что в комнате, где жила 36-летняя Лусиа, не было туалета и освещения. Спала женщина на полу.
В полицию о заложнице сообщил неизвестный. Правоохранительные органы уже задержали родителей женщины.
Источник: Лайф
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