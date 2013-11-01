Фотографии неудачных тортов, которые выглядят совсем не так, как должны были.
Проблема интернета заключается в том, что в нем все так просто. Возьмем, например, выпечку. Вы просматриваете Instagram и Pinterest и находите бесчисленное количество тортов, которые выглядят настолько волшебно, что кажутся нереальными. Но они существуют и их пекли настоящие люди, так если смогли они, то почему не сможете вы? Это ведь не трудно, верно? Ну, не совсем и в этом вы можете убедиться, просмотрев фотографии тортов от горе-кулинаров, переоценивших свои возможности.
Источник: УМКРА.
Проблема интернета заключается в том, что в нем все так просто. Возьмем, например, выпечку. Вы просматриваете Instagram и Pinterest и находите бесчисленное количество тортов, которые выглядят настолько волшебно, что кажутся нереальными. Но они существуют и их пекли настоящие люди, так если смогли они, то почему не сможете вы? Это ведь не трудно, верно? Ну, не совсем и в этом вы можете убедиться, просмотрев фотографии тортов от горе-кулинаров, переоценивших свои возможности.
Источник: УМКРА.
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