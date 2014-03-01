1 апреля — день, когда можно не ограничивать свою фантазию, шутить и веселиться вместе с близкими и коллегами. Мы подобрали список лучших розыгрышей на любой вкус — от самых безобидных до тех, которые потребуют навыка быстрого бега: жертва явно захочет обсудить с вами ваше нехорошее поведение.
"Молочное пятно"
Создайте пятно клея, разлив его на стекле. После высыхания расположите на клавиатуре. Готово!
Можно и кран сделать повеселее
Пищевой краситель сделает ваше утро разноцветным, если таблетку расположить в рассеивателе.
Стикеры на машине
Стикеров понадобится много, но результат того стоит. Совет: продумайте заранее цвета, которыми будут хвастаться различные части машины. Можно даже выложить надпись. Фантазируйте!
Банан или кекс?
Любителям сладкого посвящается. Выпеченный в форме банана кекс остывает, затем его покрывают кремом. Угостите кого-нибудь таким необычным бананом!
Синий экран смерти для любимого коллеги
Такой print screen приведет в ужас неопытного пользователя. Совет: очистите рабочий стол, чтобы не смазалось впечатление, и установите картинку обоями.
Кола-обманка
Замените напиток на соевый соус и предложите друзьям. Совет: удобнее всего будет работать с небольшими бутылками с пластиковыми крышками. И обязательно уточните заранее, нет ли у человека аллергии на сою.
Где змея?!
Пустая клетка и подпись: "Не трогайте змею" произведет фурор, особенно если рядом будет бродить владелец с безумными глазами и заглядывать во все щели в поисках пропажи.
Коварная мышка
Залепите мышку забавными картинками. Совет: можно использовать как смешные фотографии, так и обычные дружеские.
Так начинаются офисные войны
Нет-нет, сегодня никакой пиццы. Даже и не просите.
Классика не стареет
Безобидный и забавный розыгрыш с мылом, покрытым прозрачным лаком — немало людей удивленно терли его под струей воды, не получая ни грамма пены.
"Надо делиться", — говорила мама
Обманные печеньки будут пользоваться бешеным спросом у сладкоежек. Совет: аккуратно вынимайте крем из печенья, оно должно быть целым, чтобы подойти для ваших коварных планов.
Источник: Adme
"Молочное пятно"
Создайте пятно клея, разлив его на стекле. После высыхания расположите на клавиатуре. Готово!
Можно и кран сделать повеселее
Пищевой краситель сделает ваше утро разноцветным, если таблетку расположить в рассеивателе.
Стикеры на машине
Стикеров понадобится много, но результат того стоит. Совет: продумайте заранее цвета, которыми будут хвастаться различные части машины. Можно даже выложить надпись. Фантазируйте!
Банан или кекс?
Любителям сладкого посвящается. Выпеченный в форме банана кекс остывает, затем его покрывают кремом. Угостите кого-нибудь таким необычным бананом!
Синий экран смерти для любимого коллеги
Такой print screen приведет в ужас неопытного пользователя. Совет: очистите рабочий стол, чтобы не смазалось впечатление, и установите картинку обоями.
Кола-обманка
Замените напиток на соевый соус и предложите друзьям. Совет: удобнее всего будет работать с небольшими бутылками с пластиковыми крышками. И обязательно уточните заранее, нет ли у человека аллергии на сою.
Где змея?!
Пустая клетка и подпись: "Не трогайте змею" произведет фурор, особенно если рядом будет бродить владелец с безумными глазами и заглядывать во все щели в поисках пропажи.
Коварная мышка
Залепите мышку забавными картинками. Совет: можно использовать как смешные фотографии, так и обычные дружеские.
Так начинаются офисные войны
Нет-нет, сегодня никакой пиццы. Даже и не просите.
Классика не стареет
Безобидный и забавный розыгрыш с мылом, покрытым прозрачным лаком — немало людей удивленно терли его под струей воды, не получая ни грамма пены.
"Надо делиться", — говорила мама
Обманные печеньки будут пользоваться бешеным спросом у сладкоежек. Совет: аккуратно вынимайте крем из печенья, оно должно быть целым, чтобы подойти для ваших коварных планов.
Источник: Adme
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