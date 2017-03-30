Пользователи сети Интернет бурно отреагировали на открытие бронзового бюста известному футболисту Криштиану Роналду.
В соцсетях уже успели создать мемы и другие смешные карикатуры на эту скульптуру.
Бронзовый бюст одного из самых красивых и успешных футболистов появился в его родном городе Фуншал, что в Португалии. Местные жители очень гордятся своим именитым земляком. В знак уважения решили сделать его бронзовый бюст. Однако его несхожесть с "оригиналом" повеселила поклонников спортсмена и пользователей интернета.
Как писала "Индустриалка", Роналду в пятый раз стал обладателем "Золотого мяча".
Читайте также: Криштиану Роналду: Да, я гей, зато очень богатый
Источник: Афигенчик
В соцсетях уже успели создать мемы и другие смешные карикатуры на эту скульптуру.
Бронзовый бюст одного из самых красивых и успешных футболистов появился в его родном городе Фуншал, что в Португалии. Местные жители очень гордятся своим именитым земляком. В знак уважения решили сделать его бронзовый бюст. Однако его несхожесть с "оригиналом" повеселила поклонников спортсмена и пользователей интернета.
Как писала "Индустриалка", Роналду в пятый раз стал обладателем "Золотого мяча".
Читайте также: Криштиану Роналду: Да, я гей, зато очень богатый
Источник: Афигенчик
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