В Индии в штате Уттар-Прадеш, в результате схода 8 вагонов пассажирского поезда, пострадали 18 человек.
Поезд следовал по маршруту Джабалпур - Дели. Он сошел с рельсов в 270 км от города Лакхнау.
Всем раненым показали первую помощь, 6 человек находятся в тяжелом состоянии. Причины трагедии устанавливаются.
Источник: Подробности
Поезд следовал по маршруту Джабалпур - Дели. Он сошел с рельсов в 270 км от города Лакхнау.
Всем раненым показали первую помощь, 6 человек находятся в тяжелом состоянии. Причины трагедии устанавливаются.
Источник: Подробности
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