В России разбушевавшаяся стихия уничтожила стелу в городе Волгодонск. Памятник строителям города упал на землю и развалился на части.
Стоит отметить, что стелу открыли в августе 2011 году. На ее высшей точке сидит распростертый крылья орел - символ вольницы в донской степи. На панорамном щите памятного знака – своеобразная каменная книга, на страницах которой вписаны выдающиеся эпохи в истории города.
Примечательно, что 22-метровый памятник, призванный увековечить память советских строителей, создавших атомный город посреди степи, рухнул одним из первых сооружений в Волгодонске.
Стоимость проекта при строительстве оценивалась приблизительно в 7 миллионов рублей.
Источник: Блокнот Волгодонска
Стоит отметить, что стелу открыли в августе 2011 году. На ее высшей точке сидит распростертый крылья орел - символ вольницы в донской степи. На панорамном щите памятного знака – своеобразная каменная книга, на страницах которой вписаны выдающиеся эпохи в истории города.
Примечательно, что 22-метровый памятник, призванный увековечить память советских строителей, создавших атомный город посреди степи, рухнул одним из первых сооружений в Волгодонске.
Стоимость проекта при строительстве оценивалась приблизительно в 7 миллионов рублей.
Источник: Блокнот Волгодонска
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