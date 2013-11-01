Женщина на свои годы выглядит роскошно и не скрывает возраст. Нереальная бабушка даже создала свой хэштег #grandmotherthatlovesfashion. У нее уже множество поклонников и поклонниц - девушки мечтают быть на нее похожими, а мужчина - встретиться с ней.Стильная красотка уверяет, что выглядеть так ей помогает любовь к жизни и регулярные физические упражнения.Фото: Соцсети