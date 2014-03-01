В специальном административном районе КНР Гонконг произошло чрезвычайное происшествие на эскалаторе. Техника дала сбой, что повлекло за собой травмирование почти двух десятков людей, которые воспользовались ею в то время.
Необычный инцидент произошел в торговом центре Гонконга. 40-метровый эскалатор, который двигался вверх, внезапно начал движение в обратную сторону. При этом, двигаясь вниз, эскалатор начал набирать скорость.
В механизме не сработала система торможения. В результате происшествия пострадали 17 человек. В настоящее время двое пострадавших госпитализированы.
Источник: Пресса Украины
Необычный инцидент произошел в торговом центре Гонконга. 40-метровый эскалатор, который двигался вверх, внезапно начал движение в обратную сторону. При этом, двигаясь вниз, эскалатор начал набирать скорость.
В механизме не сработала система торможения. В результате происшествия пострадали 17 человек. В настоящее время двое пострадавших госпитализированы.
Источник: Пресса Украины
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