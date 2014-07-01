Создатели приключенческого боевика "Лара Крофт", главную роль в котором играет Алисия Викандер, показали новые фотографии со съемок. На появившихся в сети кадрах актриса предстает в образе персонажа компьютерной игры, ставшего еще более популярным благодаря созданному на экране кинообразу.
28-летняя шведская актриса, в прошлом году ставшая лауреатом премии "Оскар", переняла у Анджелины Джоли эстафету и была выбрана продюсерами на роль новой Лары.
- Когда мне предложили съемки, я очень обрадовалась, ведь Лара Крофт – это по-настоящему культовый персонаж. Я думаю, люди могут идентифицировать себя с ней по многим причинам, но для меня особенно важно видеть ее в качестве ролевой модели молодых девушек. Она пытается найти свое место в мире, связать будущее и прошлое. У нее фантастический набор качеств: она жесткая, упрямая, ранимая и способная надрать задницу любому! Лара точно отличается от моих прошлых ролей. Получила огромное удовольствие от возможности "попасть" в ее голову, – рассказала Алисия.
Новая часть истории Лары Крофт посвящена юности героини, отправляющейся в свою первую экспедицию, чтобы завершить начатое отцом археологическое исследование. Российские зрители смогут увидеть фильм "Лара Крофт" весной 2018 года.
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Источник: Сплетник
28-летняя шведская актриса, в прошлом году ставшая лауреатом премии "Оскар", переняла у Анджелины Джоли эстафету и была выбрана продюсерами на роль новой Лары.
- Когда мне предложили съемки, я очень обрадовалась, ведь Лара Крофт – это по-настоящему культовый персонаж. Я думаю, люди могут идентифицировать себя с ней по многим причинам, но для меня особенно важно видеть ее в качестве ролевой модели молодых девушек. Она пытается найти свое место в мире, связать будущее и прошлое. У нее фантастический набор качеств: она жесткая, упрямая, ранимая и способная надрать задницу любому! Лара точно отличается от моих прошлых ролей. Получила огромное удовольствие от возможности "попасть" в ее голову, – рассказала Алисия.
Новая часть истории Лары Крофт посвящена юности героини, отправляющейся в свою первую экспедицию, чтобы завершить начатое отцом археологическое исследование. Российские зрители смогут увидеть фильм "Лара Крофт" весной 2018 года.
Читайте также: Новая Лара Крофт: Анджелину Джоли отправили
Источник: Сплетник
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