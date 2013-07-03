Молодой британский боец стиля "Муай Тай" Джордан Дональд умер в Таиланде за несколько часов до своего очередного боя, когда интенсивно тренировался, пытаясь экстренно сбросить вес.
Тело 22-летнего Дональда, который боксировал в Таиланде под именем Джордан Ламнаммун, было обнаружено полицией 26 марта в городе Натхонратчасима.
Утром предыдущего дня боец отправился на пробежку в жаркую погоду в плотной одежде, предназначенной для интенсивного потовыделения. Джордану необходимо было за сутки сбросить три килограмма веса, чтобы попасть в весовую категорию "до 61 килограммов" перед намеченной на 26 марта схваткой с бойцом из Камбоджи.
По предварительным данным, причиной смерти спортсмена стал тепловой удар и обезвоживание. Температура в городе в день гибели бойца превышала 30 градусов.
Джордан, который приехал в Таиланд из Шотландии, успел провести за карьеру 70 боев. Он получил известность как "танцующий боксер" за свою манеру выхода на ринг.
Источник: Вести
Тело 22-летнего Дональда, который боксировал в Таиланде под именем Джордан Ламнаммун, было обнаружено полицией 26 марта в городе Натхонратчасима.
Утром предыдущего дня боец отправился на пробежку в жаркую погоду в плотной одежде, предназначенной для интенсивного потовыделения. Джордану необходимо было за сутки сбросить три килограмма веса, чтобы попасть в весовую категорию "до 61 килограммов" перед намеченной на 26 марта схваткой с бойцом из Камбоджи.
По предварительным данным, причиной смерти спортсмена стал тепловой удар и обезвоживание. Температура в городе в день гибели бойца превышала 30 градусов.
Джордан, который приехал в Таиланд из Шотландии, успел провести за карьеру 70 боев. Он получил известность как "танцующий боксер" за свою манеру выхода на ринг.
Источник: Вести
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