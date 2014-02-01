Тело Ким Чен Нама было вывезено из больницы Куала-Лумпура, где оно находилось с 13 февраля. Никаких подробностей не сообщается: не известна ни причина, по которой его вывезли, ни место назначения. Кроме того, до сих пор не решено, кому будет передано тело Ким Чен Нама.
Ким Чен Нам – старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына — был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Мужчине брызнули в лицо запрещенный нервно-паралитическим веществом VX. Он почувствовал себя плохо и скончался по дороге в больницу.
Предположительно, убийцами были агенты северокорейских спецслужб. По подозрению в совершении преступления были задержаны две женщины, гражданки Индонезии и Вьетнама. Однако сами задержанные заявляют о своей невиновности, утверждая, что их наняли для участия в съемках телевизионного розыгрыша.
Пхеньян отрицает свое участие в случившемся и называет убийство провокацией, за которой стоят власти Южной Кореи и США.
Источник: Вести
Ким Чен Нам – старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына — был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Мужчине брызнули в лицо запрещенный нервно-паралитическим веществом VX. Он почувствовал себя плохо и скончался по дороге в больницу.
Предположительно, убийцами были агенты северокорейских спецслужб. По подозрению в совершении преступления были задержаны две женщины, гражданки Индонезии и Вьетнама. Однако сами задержанные заявляют о своей невиновности, утверждая, что их наняли для участия в съемках телевизионного розыгрыша.
Пхеньян отрицает свое участие в случившемся и называет убийство провокацией, за которой стоят власти Южной Кореи и США.
Источник: Вести
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